“Mi sueño de cuento de hadas se hizo realidad”: el compromiso de Paris Hilton

“Cuando encontrás a tu alma gemela, no tenés certezas: lo sentís. Mi amor y yo estamos juntos desde nuestra primera cita, y para mi cumpleaños él organizó un viaje especial a un paraíso tropical. Mientras caminábamos por la playa hacia la cena, él me llevó a una cabaña adornada con flores y se dejó caer sobre una de sus rodillas. Dije que sí, sí para siempre. No hay nadie más con quien prefiera vivir para siempre”. Con estas palabras, Paris Hilton le contó al mundo que acaba de comprometerse con su novio, el empresario Carter Reum.

La heredera rebelde del imperio hotelero compartió en su cuenta de Instagram imágenes de ese mágico momento, en el que puede verse a su novio hincado de rodillas pidiéndole matrimonio y su posterior reacción que denota felicidad. “¡Mi sueño de cuento de hadas se hizo realidad! ¡Amo tanto a mi futuro esposo! ¡La mejor sorpresa de cumpleaños! ¡Estoy tan emocionada de ser tu esposa!”, escribió en un segundo mensaje. La petición fue la sorpresa principal del viaje que su prometido le regaló por su cumpleaños número 40. Por eso, además de la pareja se encontraban presentes algunos de los familiares de Hilton.

Paris y Reum son viejos conocidos, pero están juntos desde hace un año. Se volvieron inseparables desde el momento en el que vivieron su primera cita. “El año pasado, el virus aceleró muchas cosas. Yo viajaba constantemente, y ahora tuve la oportunidad de quedarme en casa y reevaluar lo que es importante para mí. Mi relación y el tiempo que he pasado con Carter fueron un regalo. Estoy emocionada por nuestra siguiente etapa”, expresó la DJ, en una entrevista concedida a People.

En su portal, Hilton también compartió postales del festejo y algunos detalles del costoso anillo de diamantes que ahora luce con orgullo. “Mi amor fue más allá en todos los sentidos. Acudió a Jean Dousset, el tataranieto de Louis-Francois Cartier, para que diseñara este anillo increíblemente hermoso que parece estar iluminado desde adentro”, describió.

Esta es la cuarta vez que Hilton da el sí. El primero en pedirle matrimonio fue el modelo Jason Shaw, con quien estuvo en pareja entre 2002 y 2003. Dos años más tarde, comenzaría su relación con el segundo hombre que se hincó frente a ella: el millonario productor de cine Paris Latsis. El último con el que se comprometió a pasar por el altar fue el actor Chris Zylka, su última pareja. Justamente, el anillo de compromiso que le obsequió el actor de The Leftovers, valuado den 2 millones de dólares, sigue siendo motivo de disputa entre los dos extortolitos.

Latsis, en cambio, no le obsequió un anillo sino dos, porque ella no lograba decidirse. Entre los dos, desembolsó unos 5 millones de dólares. Uno tenía un valor de 2 millones y el otro, de 3 millones de dólares. Una vez terminada la relación, Paris decidió subastarlos.

LA NACION