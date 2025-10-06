De Tennessee a Australia: así son las casas que compartieron Nicole Kidman y Keith Urban antes de su divorcio

Nicole Kidman y Keith Urban terminaron su relación después de haber estado casados durante 19 años. En ese tiempo, la famosa pareja invirtió más de US$70 millones para adquirir más de 10 propiedades distribuidas en Estados Unidos y Australia.

Las casas de Nicole Kidman y Keith Urban en EE.UU.

De acuerdo con el medio australiano de bienes raíces realestate.com.au, uno de los primeros inmuebles que Keith Urban y Nicole Kidman compraron juntos fue una finca en la ciudad de Franklin, Tennessee. Los artistas realizaron dos depósitos en 2007 para completar el pago de US$2,45 millones.

La finca cuenta con una casa principal, otra para invitados y el terreno total de la propiedad abarca 36 acres (14 hectáreas).

La segunda compra inmobiliaria de los esposos fue una mansión en Nashville, Tennessee, en 2008. La residencia tuvo un costo de US$3,47 millones y tiene siete dormitorios, ocho baños completos, cine privado, cancha de tenis y una piscina de gran tamaño.

Vista aérea de la mansión de Nicole Kidman y Keith Urban en Nashville (Realtor/Google Maps)

También en 2008, el matrimonio compró otra casa, pero esta vez en Beverly Hills, California. Se estima que la casa con cinco habitaciones y 4,5 baños tuvo un valor de US$4,7 millones. La vivienda se encuentra una comunidad cerrada en donde viven otras celebridades.

Según el sitio australiano, dos años después de adquirir el hogar en Beverly Hills, Kidman y Urban se volvieron propietarios de un dúplex en el barrio de Chelsea en Nueva York. El inmueble se vendió en US$9,6 millones.

Nicole Kidman y Keith Urban compraron juntos una lujosa granja en Nueva Gales del Sur, Australia (YouTube/Vogue)

La pareja compró esta propiedad de diseñador aunque solo habían visto los planos para la construcción. El lugar tiene tres habitaciones, dos terrazas y una sala de estar con techo alto.

Desde las ventanas de este sitio, se aprecia una vista hacia el río Hudson. Como el estacionamiento se encuentra en la parte superior del edificio, los vehículos de los residentes suben gracias a un elevador.

Kidman y Urban también tuvieron casas en Australia

Tanto Nicole Kidman como Keith Urban tienen doble nacional australiana-estadounidense. Lo cual explica por qué ambos estaban interesados en tener viviendas en ambos países.

El último departamento que la pareja compró en Australia fue en el piso 15 del edificio de Latitude Apartments (Latitude Apartments)

Realstate.com.au explicó que una de sus primeras adquisiciones en Australia sucedió en 2009, cuando se volvieron dueños de un penthouse de US$6 millones en un complejo de departamentos en Sídney.

Con el paso del tiempo, la pareja compró más departamentos en el mismo sitio. El segundo tuvo un valor de US$2,68 millones; el tercero, de US$7 millones; el cuarto, de US$2,78 millones; el quinto, de US$1,36 millones; y el último, que consiguieron en 2023, costó US$7,723 millones.

Durante su matrimonio, los esposos fueron propietarios de seis departamentos en el mismo lugar, el cual cuenta con gimnasio, sauna, piscina y spa.

A pesar de ofrecer esas amenidades, se cree que uno de los inmuebles de Urban y Kidman era usado de forma exclusiva como un gimnasio privado.

Así se ve por dentro el departamento muestra del edificio donde Kidman y Urban tenían múltiples propiedades (Latitude Apartments)

La casa que el público apreció con mayor detalle fue la que apareció en una entrevista que Vogue le realizó a Nicole Kidman en 2015. La conversación se llevó a cabo en una granja llamada Bunya Hill que se encuentra en Nueva Gales del Sur.

Los esposos pagaron US$6,5 millones por este sitio que cuenta con una casa para huéspedes, piscina y biblioteca. De acuerdo con el sitio de bienes raíces, ellos renovaron el lugar para agregar otra piscina, un gimnasio y una cancha de tenis.

Uno de los planes de Nicole Kidman que no salió como esperaba sucedió en 2009. Ella tenía el sueño de poseer una casa playera en Rosedale, en la costa de Nueva Gales del Sur.

La actriz compró un terreno de US$4 millones para construir un complejo en él. Pero, según realestate.com.au, los paparazzi la acosaron constantemente en este sitio, por lo que prefirió descartar el proyecto y vender la tierra por menos de lo que le costó.