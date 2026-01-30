LA NACION

En fotos. Las argentinas en los desfiles de Alta Costura de París

Las herederas (Athina Onassis, Charlotte Casiraghi...) fueron las protagonistas de las primeras filas en una temporada que marcó el debut en Alta Costura de Jonathan Anderson en Dior y de Matthiew Blazy en Chanel

Para LA NACIONPaula Ikeda
Dalene Weber, Sofía Achával y Valentina Ferrer
La argentina Sofía Achával, invitada al desfile de JW Anderson en París@sofia_achaval
La argentina también estuvo presente en la presentación de Alta Costura de Bvulgari@sofia_achaval
Achával asistió a una exclusivo encuentro organizado por Dior en el marco de los desfiles@sofia_achaval
Con acento argentino, también Annya Taylor Joy asistió al desfile de Alta Costura de Dior @dior
Beatrice Borromeo, en el primer desfile de Alta Costura de Jonathan Anderson al frente de Dior. La mujer de Pierre Casiraghi, hijo de Carolina de Mónaco, apostó a un look casual
Si bien llegaron juntas, Beatrice Borromeo y Tatiana Santo Domingo eligieron caminos diferentes para disfrutar del show de Dior. Vestida totalmente de negro y en borceguíes, Tatiana pasó desapercibida. La esposa de Andrea Casiraghi evitó los flashes Jeremy Moeller - Getty Images Europe
En na temporada llena de debuts. Así se lució la modelo argentina Dalene Weber sobre la pasarela de Dior Haute Couture@dalene_weber
Su pasada en el Museo Rodin de París
Dalene compartió escenas del backstage de Dior en sus redes@dalene_weber
Fue un gran comienzo de temporada para Dalene. La modelo argentina de Lo Management también fue elegida para el desfile de Alta Costura de Valentino. Se trató de la primera presentación de la casa desde la muerte de Valentino Garavani
Una de las grandes sorpresas en París fue la aparición de Athina Onassis. La heredera de Aristóteles Onassis, e hija de Christina, asistió al desfile de Alta Costura de Stéphane Rolland Stephane Cardinale - Corbis - Corbis Entertainment
Fue una de las raras ocasiones en que la hija de Christina Onassis (41) posó para los medios. No se la veía desde 2022, cuando participó en el torneo hípico de saltos celebrado en la Torre Eiffel. Para esta ocasión, Athina eligió mostrarse con un look muy similar al de Jackie Kennedy, quien fuera la mujer de su abuelo Valentina Frugiuele - Getty Images Europe
Una que sí es habitué de los desfiles es Charlotte Casiraghi. A días de presentar su libro, "Le fêlure", la hija de la princesa Carolina de Mónaco asistió a la presentación SS26 de Chanel. Incondicional de la maison, aplaudió el debut del diseñador Matthiew Blazy en el Grand PalaisPierre Mouton - Getty Images Europe
También en París, la modelo argentina Valentina Ferrer, casada con J Balvin, fue parte del desfile de Willy Chavarria@valentinaferrer +
La pareja de J Balvin fue una de las elegidas del diseñador latino Willy Chavarria@valentinaferrer
Valentina Ferrer en el desfile de KidSuper, en París
Por Paula Ikeda
