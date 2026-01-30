En fotos. Las argentinas en los desfiles de Alta Costura de París
Las herederas (Athina Onassis, Charlotte Casiraghi...) fueron las protagonistas de las primeras filas en una temporada que marcó el debut en Alta Costura de Jonathan Anderson en Dior y de Matthiew Blazy en Chanel
- 1 minuto de lectura'
Más leídas de Lifestyle
- 1
Vivía en situación de calle con una pareja que se negaba a entregarla, hasta que un imprevisto cambió su destino: “Se refugió en nuestro puesto”
- 2
Operación Soberanía, el día que la Argentina estuvo a punto de atacar Chile: “El plan era cortar el país en dos y asediar Santiago”
- 3
“Jamás lo uses”: un ingeniero explicó qué producto nunca hay que meter en el lavarropas
- 4
Por qué los expertos en Feng Shui aseguran que pintar la cocina de verde es algo beneficioso