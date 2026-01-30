En fotos. Las argentinas en los desfiles de Alta Costura de París

Fue una de las raras ocasiones en que la hija de Christina Onassis (41) posó para los medios. No se la veía desde 2022, cuando participó en el torneo hípico de saltos celebrado en la Torre Eiffel. Para esta ocasión, Athina eligió mostrarse con un look muy similar al de Jackie Kennedy, quien fuera la mujer de su abuelo

Valentina Frugiuele - Getty Images Europe