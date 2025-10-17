LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la apertura de Pinta BAphoto en La Rural

Con una jornada dedicada a coleccionistas y personalidades, así se presentó la 21va edición de la feria de fotografía más importante de Latinoamérica

Para LA NACIONPaula Ikeda
Irene Gelfman, Amparo Díscoli y Julieta Kemble
La curadora de Pinta BAphoto, Irene Gelfman, con un look de Issey Miyake
Diego Costa Peuser, fundador global de Pinta BAphoto
Julieta Kemble en el espacio de Galería Struka
Los galeristas Amparo Díscoli y Teo Díscoli, de Cosmocosa
Felicitas Bonino y Agnes Lanfranco
Gabriela Ricares, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires
Aldo Sessa en la inauguración de Pinta BAphoto
Claudio Larrea, de FotoGalería del Teatro San Martín, y María José Wuille-Bille
Bárbara Echevarría, de Galería Acéfala
Teodelina Detry
Francisco Medail, curador del espacio Artista Homenaje
Constanza Feraud, Agustina Oromi y Gabriel Corrado
Evangelina Bomparola
Julián Mizrahi, de Galería Del Infinito
La artista Adriana Cora frente a su obra
Clara de la Torre, Ana Miró y Mariana de la Torre
Ismael Abraham y Leo Mayer, de Almacén de Arte Contemporáneo
La recorrida de la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Junto a Maximiliano Vernazza y sus retratos de Charly García
Flavia Da Rin y la artista Noe Arata, junto a su hijo Haru
La inauguración, con invitados especiales
La artista Silvina Mussio junto a Paola Iorio, de Galería Ungallery
El fotógrafo Maximiliano Vernazza
Guadalupe Requena y Sofía Desuque
Una nueva edición de BAphoto
Carolina Quesada y Mariana Gutiérrez, junto a su obra
La inauguración en La Rural
Los fotógrafos Gastón “Gato” Suaya y Chino Zavalía en Cosmocosa
Eña González Estrada, la artista María Elena Cash y Luis Ribaya
Las fotos, en todas sus formas y texturas, protagonistas
Pinta BAphoto en La Rural
La muestra en el Pabellón 8
La fotografía, protagonista
