LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la celebración de la embajada de Brasil en el Teatro Colón

Con un cóctel en el Salón Dorado y la presentación de Fafá de Belém, el embajador encabezó la celebración del 203° aniversario de la Independencia del Brasil

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
Marlise Ilhesca de Jozami, Lizy Mahlmann Bitelli y Julio Glinternick Bitelli y Bogna Ruminowicz
Marlise Ilhesca de Jozami, Lizy Mahlmann Bitelli y Julio Glinternick Bitelli y Bogna Ruminowicz Fabián Malavolta
El embajador Julio Glinternick Bitelli
El embajador Julio Glinternick BitelliFabián Malavolta - LA NACION
su esposa, Lizy Mahlmann Bitelli
su esposa, Lizy Mahlmann BitelliFabián Malavolta - LA NACION
El jefe de gabinete, Guillermo Francos, en el aniversario de la Independencia del Brasil tras una jornada llena de reuniones
El jefe de gabinete, Guillermo Francos, en el aniversario de la Independencia del Brasil tras una jornada llena de reunionesFabián Malavolta - LA NACION
El saludo de Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al embajador del Brasil Julio Glinternick Bitelli
El saludo de Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al embajador del Brasil Julio Glinternick BitelliFabián Malavolta - LA NACION
Teresa Bulgheroni
Teresa BulgheroniFabián Malavolta - LA NACION
Gerardo Werthein, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación
Gerardo Werthein, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación Fabián Malavolta - LA NACION
Gerardo Grieco, director general del Teatro Colón
Gerardo Grieco, director general del Teatro ColónFabián Malavolta - LA NACION
Marlise Ilhesca de Jozami y Aníbal Jozami
Marlise Ilhesca de Jozami y Aníbal JozamiFabián Malavolta - LA NACION
Martín Redrado, expresidente del Banco Central
Martín Redrado, expresidente del Banco CentralFabián Malavolta - LA NACION
Patricio Bulgheroni
Patricio BulgheroniFabián Malavolta - LA NACION
La ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes
La ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes Fabián Malavolta - LA NACION
María Podestá, embajadora de la Orden de Malta
María Podestá, embajadora de la Orden de MaltaFabián Malavolta - LA NACION
Fulvio Pompeo, secretario General y Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires
Fulvio Pompeo, secretario General y Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires Fabián Malavolta - LA NACION
Marcelo Elizondo
Marcelo ElizondoFabián Malavolta - LA NACION
El director general de Teatro Colón, Gerardo Grieco, el secretario General y Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires, Fulvio Pompeo, el embajador Julio Glinternick Bitelly y su esposa Lizy Mahlmann Bitelli, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los ministros consejeros de la embajada del Brasil, Carlos Eduardo Felipe de Freitas Silva, Carlos Gallinal Cuenca y Mônica Tambelli
El director general de Teatro Colón, Gerardo Grieco, el secretario General y Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires, Fulvio Pompeo, el embajador Julio Glinternick Bitelly y su esposa Lizy Mahlmann Bitelli, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los ministros consejeros de la embajada del Brasil, Carlos Eduardo Felipe de Freitas Silva, Carlos Gallinal Cuenca y Mônica Tambelli Fabián Malavolta - LA NACION
Luis Ovsejevich, presidente de Fundación Konex
Luis Ovsejevich, presidente de Fundación KonexFabián Malavolta - LA NACION
Anamá Ferreira
Anamá FerreiraFabián Malavolta - LA NACION
El embajador de israel, Eyal Sela, y el del Japón, Yamauchi Hirsohi
El embajador de israel, Eyal Sela, y el del Japón, Yamauchi Hirsohi Fabián Malavolta - LA NACION
La embajadora de Finlandia, Nicola Lindertz
La embajadora de Finlandia, Nicola LindertzFabián Malavolta - LA NACION
Guillermo Yancos, vicepresidente del Museo del Holocausto
Guillermo Yancos, vicepresidente del Museo del HolocaustoFabián Malavolta - LA NACION
Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes
Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las ArtesFabián Malavolta - LA NACION
Sociales en el Día de la Independencia de Brasil 2025.
Sociales en el Día de la Independencia de Brasil 2025.Fabián Malavolta - LA NACION
La excanclller Diana Mondino
La excanclller Diana Mondino Fabián Malavolta - LA NACION
El majestuoso Teatro Colón, escenario del festejo del Brasil
El majestuoso Teatro Colón, escenario del festejo del BrasilFabián Malavolta - LA NACION
El exembajador en Brasil, Jorge Hugo Herrera Vegas, junto a su esposa Beatriz Herrera Vegas
El exembajador en Brasil, Jorge Hugo Herrera Vegas, junto a su esposa Beatriz Herrera VegasFabián Malavolta - LA NACION
Representantes de la Ciudad de Buenos Aires: Fulvio Pompeo, Jorge Macri y Gerardo Grieco
Representantes de la Ciudad de Buenos Aires: Fulvio Pompeo, Jorge Macri y Gerardo Grieco Fabián Malavolta - LA NACION
Luis Alejandro Rolle, jefe de la Policía Federal Argentina
Luis Alejandro Rolle, jefe de la Policía Federal ArgentinaFabián Malavolta - LA NACION
El encuentro entre el canciller argentino, el jefe de Gabinete de la Nación y el anfitrión, el embajador Glinternick Bitelli
El encuentro entre el canciller argentino, el jefe de Gabinete de la Nación y el anfitrión, el embajador Glinternick Bitelli Fabián Malavolta - LA NACION
Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION, junto al embajador de Ucrania, Yurii Klymenko
Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION, junto al embajador de Ucrania, Yurii KlymenkoFabián Malavolta - LA NACION
Bogna Ruminowicz, encargada de Negocios de la embajada de Polonia
Bogna Ruminowicz, encargada de Negocios de la embajada de PoloniaFabián Malavolta - LA NACION
El embajador de Emiratos Árabes, Saeed Abdulla Saif Joula Alqemzi y su esposa, Mouza Mohammed Almansoori
El embajador de Emiratos Árabes, Saeed Abdulla Saif Joula Alqemzi y su esposa, Mouza Mohammed AlmansooriFabián Malavolta - LA NACION
El saludo del juntoembajador del Japón, Yamauchi Hiroshi, y de su nuevo ministro consejero, Maehigashi Kenji, al embajador del Brasil
El saludo del juntoembajador del Japón, Yamauchi Hiroshi, y de su nuevo ministro consejero, Maehigashi Kenji, al embajador del BrasilFabián Malavolta - LA NACION
El embajador de Suecia, Torsten Sven Ericsson, junto a su par de Suiza, Hans Rüedi Bortis, y el nuevo embajador de Bélgica, Hubert Cooreman
El embajador de Suecia, Torsten Sven Ericsson, junto a su par de Suiza, Hans Rüedi Bortis, y el nuevo embajador de Bélgica, Hubert CooremanFabián Malavolta - LA NACION
Guillermo Francos, en un día agitado en Casa Rosada
Guillermo Francos, en un día agitado en Casa RosadaFabián Malavolta - LA NACION
Fabián Perechodnik, la embajadora de la Orden de malta, María Podestá, y Sofía Perechodnik
Fabián Perechodnik, la embajadora de la Orden de malta, María Podestá, y Sofía PerechodnikFabián Malavolta - LA NACION
El embajador Diego Guelar, tras sus polémicas declaraciones sobre el expresidente Mauricio Macri
El embajador Diego Guelar, tras sus polémicas declaraciones sobre el expresidente Mauricio Macri Fabián Malavolta - LA NACION
“A Lizy, compañera de toda la vida”, agradeció el embajador Glinternick Bitelli
“A Lizy, compañera de toda la vida”, agradeció el embajador Glinternick BitelliFabián Malavolta - LA NACION
Juan José Cruces, rector de la Universidad Torcuato Di Tella
Juan José Cruces, rector de la Universidad Torcuato Di Tella Fabián Malavolta - LA NACION
La embajadora de México, Lilia Rossbach Suárez junto a su hija, Mariana Pérez Gay, y a la excanciller Diana Mondino
La embajadora de México, Lilia Rossbach Suárez junto a su hija, Mariana Pérez Gay, y a la excanciller Diana MondinoFabián Malavolta - LA NACION
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui LabordeFabián Malavolta - LA NACION
Paula Monteserin, directora de Articulación Ambiental de la Subsecretaria de Ambiente, y Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Paula Monteserin, directora de Articulación Ambiental de la Subsecretaria de Ambiente, y Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Fabián Malavolta - LA NACION
Francisco de Santibañes, presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)
Francisco de Santibañes, presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) Fabián Malavolta - LA NACION
Ricardo Alfonsín
Ricardo AlfonsínFabián Malavolta - LA NACION
Zoia Klymenko, esposa del embajador de Ucrania, junto a Claudia De Rossi, esposa del embajador del Perú
Zoia Klymenko, esposa del embajador de Ucrania, junto a Claudia De Rossi, esposa del embajador del PerúFabián Malavolta - LA NACION
El cóctel en el Salón Dorado
El cóctel en el Salón DoradoFabián Malavolta - LA NACION
Miembros del Gobierno nacional, presentes en el festejo por el Día de la Independencia del Brasil
Miembros del Gobierno nacional, presentes en el festejo por el Día de la Independencia del BrasilFabián Malavolta - LA NACION
Guillermo Yancos, en el Salon Dorado del Teatro Colón. Ante las preguntas por la ausencia de la ministra de Seguridad, el vicepresidente del Museo del Holocausto respondió: "Patricia iba a venir, pero se demoró en una reunión"
Guillermo Yancos, en el Salon Dorado del Teatro Colón. Ante las preguntas por la ausencia de la ministra de Seguridad, el vicepresidente del Museo del Holocausto respondió: "Patricia iba a venir, pero se demoró en una reunión" Fabián Malavolta - LA NACION
“Ustedes saben el gran afecto que tengo por la Argentina. En un mundo donde se naturalizan la guerra, el bullying, el chantaje, las amenazas, las injerencias absurdas, el uso desmedido de la fuerza y la ley del más fuerte y que se aleja de la diplomacia cuando más se la necesita. En ese contexto de vértigo, incertidumbre y precariedades, más que nunca tenemos que contar con amigos y socios confiables”, destacó el embajador
“Ustedes saben el gran afecto que tengo por la Argentina. En un mundo donde se naturalizan la guerra, el bullying, el chantaje, las amenazas, las injerencias absurdas, el uso desmedido de la fuerza y la ley del más fuerte y que se aleja de la diplomacia cuando más se la necesita. En ese contexto de vértigo, incertidumbre y precariedades, más que nunca tenemos que contar con amigos y socios confiables”, destacó el embajador Fabián Malavolta - LA NACION
“Las múltiples crisis por que las que pasa el mundo nos hacen valorar aún más espacios plurilaterales de coordinación, como lo son el G20, el BRICS y el Mercosur. Y nos hacen apreciar con especial nitidez la trascendencia de la cooperación con los vecinos”, destacó Glinternick Bitelli
“Las múltiples crisis por que las que pasa el mundo nos hacen valorar aún más espacios plurilaterales de coordinación, como lo son el G20, el BRICS y el Mercosur. Y nos hacen apreciar con especial nitidez la trascendencia de la cooperación con los vecinos”, destacó Glinternick Bitelli Fabián Malavolta - LA NACION
El encuentro en el Salón Dorado del Teatro Colón
El encuentro en el Salón Dorado del Teatro ColónFabián Malavolta - LA NACION
“Más alla de las diferencias circusntanciales, Brasil y la Argentina siguen trabajando para profundizar sus relaciones. Somos más que vecinos, estamos destinados por la historia y la geografía a crecer juntos. La prosperidad de uno es también la prosperidad del otro". El embajador del Brasil recordó la cooperación fronteriza, "la colaboración en el tema nuclear, el desarrollo de la ruta comercial que es la hidrovía Paraguay-Paraná“, además de que ”la bandera brasileña sigue flameando sobre la embajada argentina en Caracas"
“Más alla de las diferencias circusntanciales, Brasil y la Argentina siguen trabajando para profundizar sus relaciones. Somos más que vecinos, estamos destinados por la historia y la geografía a crecer juntos. La prosperidad de uno es también la prosperidad del otro". El embajador del Brasil recordó la cooperación fronteriza, "la colaboración en el tema nuclear, el desarrollo de la ruta comercial que es la hidrovía Paraguay-Paraná“, además de que ”la bandera brasileña sigue flameando sobre la embajada argentina en Caracas" Fabián Malavolta - LA NACION
El canciller Gerardo Werthein, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior de Argentina, Daniel Scioli, presentes. "Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. Las oportunidades de crecer juntos son muchas, y no sería inteligente desaprovecharlas”, destacó el embajador
El canciller Gerardo Werthein, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior de Argentina, Daniel Scioli, presentes. "Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. Las oportunidades de crecer juntos son muchas, y no sería inteligente desaprovecharlas”, destacó el embajador Fabián Malavolta - LA NACION
La celebración el el Teatro Colón
La celebración el el Teatro ColónFabián Malavolta - LA NACION
El embajador y sus gemelos futboleros: con forma de pelota y de botín
El embajador y sus gemelos futboleros: con forma de pelota y de botínFabián Malavolta - LA NACION
El pão de queijo presente en el cóctel
El pão de queijo presente en el cóctelFabián Malavolta - LA NACION
El director del Archivo General de la Nación, Emilio Perina Konstantinovsky, conversa con el embajador Glinternick Bitelli
El director del Archivo General de la Nación, Emilio Perina Konstantinovsky, conversa con el embajador Glinternick BitelliFabián Malavolta - LA NACION
El embajador de Kuwait, Abdulaziz Mohammad A. A. Albisher
El embajador de Kuwait, Abdulaziz Mohammad A. A. AlbisherFabián Malavolta - LA NACION
Anamá Ferreira y Carla Junqueira
Anamá Ferreira y Carla JunqueiraFabián Malavolta - LA NACION
Florien y Sophie Triller-Windisch, ministra consejera de la embajada de Austria
Florien y Sophie Triller-Windisch, ministra consejera de la embajada de AustriaFabián Malavolta - LA NACION
El cóctel entre caipirinhas y platos tradicionales del Brasil
El cóctel entre caipirinhas y platos tradicionales del BrasilFabián Malavolta - LA NACION
Delicias de la cocina brasileña en el Teatro Colón
Delicias de la cocina brasileña en el Teatro ColónFabián Malavolta - LA NACION
Emilio Perina Konstantinovsky, director General del Archivo General de la Nación Argentina
Emilio Perina Konstantinovsky, director General del Archivo General de la Nación Argentina Fabián Malavolta - LA NACION
Daniel Funes de Rioja
Daniel Funes de RiojaFabián Malavolta - LA NACION
El canciller Werthein fue uno de los invitados más buscados. En el Salón Dorado, conversa con el embajador de Marruecos, Fares Yassir
El canciller Werthein fue uno de los invitados más buscados. En el Salón Dorado, conversa con el embajador de Marruecos, Fares YassirFabián Malavolta - LA NACION
El festejo del Día de la Independencia de Brasil en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires
El festejo del Día de la Independencia de Brasil en el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos AiresFabián Malavolta - LA NACION
El embajador junto a Marcelo Stubrin
El embajador junto a Marcelo StubrinFabián Malavolta - LA NACION
Fernando Straface
Fernando StrafaceFabián Malavolta - LA NACION
Jorge Fernández, head master del Palacio Pereda, residencia del embajador de Brasil
Jorge Fernández, head master del Palacio Pereda, residencia del embajador de BrasilFabián Malavolta - LA NACION
“En un mundo complicado, lleno de crispaciones e incertidumbres, les propongo una tregua artística. Un momento muy pero muy especial, no solo por el extraordinario talento musical de Fafá de Belém y de André Mehmari, pero también por lo que Fafá representa para la democracia brasileña. Gracias por compartir esta velada con nosotros, ¡viva la amistad entre brasileños y argentinos!”
“En un mundo complicado, lleno de crispaciones e incertidumbres, les propongo una tregua artística. Un momento muy pero muy especial, no solo por el extraordinario talento musical de Fafá de Belém y de André Mehmari, pero también por lo que Fafá representa para la democracia brasileña. Gracias por compartir esta velada con nosotros, ¡viva la amistad entre brasileños y argentinos!” Fabián Malavolta - LA NACION
El embajador del Perú, Carlos Alberto Chocano Burga y su esposa, Claudia De Rossi en la presentación de Fafá de Belém en el Teatro Colón
El embajador del Perú, Carlos Alberto Chocano Burga y su esposa, Claudia De Rossi en la presentación de Fafá de Belém en el Teatro ColónFabián Malavolta - LA NACION
Por Paula Ikeda
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. La obra maestra de ingeniería que dividió un país pero unió dos mundos y “acortó” el planeta
    1

    Canal de Panamá: la obra maestra de ingeniería que dividió un país pero unió dos mundos y “acortó” el planeta

  2. Se enamoró de una chica y su persistencia por conquistarla lo llevó a encontrar su inesperada pasión
    2

    Se enamoró de una chica y su persistencia por conquistarla lo llevó a encontrar su inesperada pasión: “Su sonrisa iluminaba todo”

  3. Su patio con parra de 1920 fue restaurado con estilo griego y marroquí para crear un espacio gastronómico
    3

    Una casona azul de San isidro y su patio, con parra de 1920, fue restaurada con estilo griego y marroquí para crear un espacio gastronómico

  4. Cuál es el tipo de carne roja que se debe evitar a toda costa
    4

    Cuál es el tipo de carne roja que se debe evitar a toda costa, según los expertos en salud

Cargando banners ...