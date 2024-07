En fotos. Todos los invitados a la ceremonia de apertura de la Exposición Rural

El discurso de Nicolás Pino, presidente de la SRA: “los productores del campo no somos magnates egoístas que, como a veces se dice, se sientan sobre la soja y no liquidan sus productos, especulando con las oscilaciones de su precio y despreciando las necesidades de divisas del país y las necesidades de alimentos de la población. El productor no es un especulador sino una persona eficiente en el manejo de lo que produce"

Fabián Malavolta