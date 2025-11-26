En fotos. Todos los invitados a la Fiesta Flamenca en el Palacio Noel

El presidente de la Asociación comentó cómo, gracias a la colaboración de Amigos del Fernández Blanco será posible inaugurar cuatro salas nuevas en el Museo. Y "una colección de 200 bronces, de esta manera el Museo Fernández Blanco será uno de los pocos museos de Latinoamérica con una colección de esta magnitud"

Fabian Malavolta