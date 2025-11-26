LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la Fiesta Flamenca en el Palacio Noel

Con el espíritu de la Feria de Sevilla, la Asociación Amigos del Fernández Blanco celebró su gala de recaudación en los jardines del museo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
María Taquini de Blaquier, Inés Etchebarne Mihanovich y China Crespo
María Taquini de Blaquier, Inés Etchebarne Mihanovich y China CrespoFabián Malavolta
Walter D' Aloia Criado, presidente de Amigos del Fernández Blanco en la Fiesta Flamenca
Walter D' Aloia Criado, presidente de Amigos del Fernández Blanco en la Fiesta FlamencaFabián Malavolta
Inés Etchebarne Mihanovich, con un diseño de Claudia Arce y tocado de Claudio Acevedo
Inés Etchebarne Mihanovich, con un diseño de Claudia Arce y tocado de Claudio Acevedo Fabián Malavolta
Jorge Cometti, director del Museo Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco
Jorge Cometti, director del Museo Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco Fabián Malavolta
María Taquini de Blaquier
María Taquini de BlaquierFabián Malavolta
El embajador de España, Joaquín María De Arístegui Laborde, y su esposa, China Crespo
El embajador de España, Joaquín María De Arístegui Laborde, y su esposa, China CrespoFabián Malavolta
Minnie Firpo de Peralta Ramos
Minnie Firpo de Peralta RamosFabián Malavolta
La fiesta, con el espíritu de la Feria de Sevilla
La fiesta, con el espíritu de la Feria de SevillaFabián Malavolta
El embajador de Unión Europea, Erik Høeg, y su esposa, la sevillana Consuelo Cespedosa Gallardo
El embajador de Unión Europea, Erik Høeg, y su esposa, la sevillana Consuelo Cespedosa Gallardo Fabian Malavolta
Sol Bencich
Sol BencichFabián Malavolta
Teresa González Fernández, presidenta de ALPI
Teresa González Fernández, presidenta de ALPI Fabian Malavolta
El presidente del Fondo Nacional de las Artes (FNA), Tulio Andreussi Guzmán
El presidente del Fondo Nacional de las Artes (FNA), Tulio Andreussi GuzmánFabian Malavolta
Los jardines del Museo Fernández Blanco
Los jardines del Museo Fernández BlancoFabián Malavolta
Antonio Criado
Antonio Criado Fabian Malavolta
Walter D' Aloiay la noche de recaudación a beneficio del Museo Fernández Blanco
Walter D' Aloiay la noche de recaudación a beneficio del Museo Fernández BlancoFabian Malavolta
Los invitados cumplieron con el dress code: con flores, mantones de Manila, detalles o vestidos flamencos para las mujeres, y riguroso traje y corbata para los hombres
Los invitados cumplieron con el dress code: con flores, mantones de Manila, detalles o vestidos flamencos para las mujeres, y riguroso traje y corbata para los hombres Fabián Malavolta
María Inés Poffo
María Inés PoffoFabian Malavolta
Diego Alexander y María Elisa Mitre, con una mantilla de Granada
Diego Alexander y María Elisa Mitre, con una mantilla de Granada Fabián Malavolta
Walter D' Aloia Criado, presidente de Amigos del Fernández Blanco, recibe al embajador de España y a su esposa
Walter D' Aloia Criado, presidente de Amigos del Fernández Blanco, recibe al embajador de España y a su esposaFabián Malavolta
Rosie Smith
Rosie Smith Fabian Malavolta
El consejero de Turismo de la Embajada de España, Felipe Formariz Pombo
El consejero de Turismo de la Embajada de España, Felipe Formariz Pombo Fabian Malavolta
El cónsul honorario de Francia en Mar del Plata, Dominique Zigliara, Estela D’ Amico
El cónsul honorario de Francia en Mar del Plata, Dominique Zigliara, Estela D’ Amico Fabian Malavolta
Soledad Vela y Helena Ferronato, la gerente de museos de la Ciudad de Buenos Aires
Soledad Vela y Helena Ferronato, la gerente de museos de la Ciudad de Buenos Aires Fabian Malavolta
Patria Nazar y Luisa Atucha
Patria Nazar y Luisa Atucha Fabián Malavolta
La Fiesta Flamenca
La Fiesta Flamenca Fabian Malavolta
María Julia García Vilariño
María Julia García VilariñoFabian Malavolta
Parte de la comisión directiva de Amigos del Fernández Blanco y una fiesta que colabora con el Museo
Parte de la comisión directiva de Amigos del Fernández Blanco y una fiesta que colabora con el Museo Fabian Malavolta
Clara Anasagasti
Clara Anasagasti Fabian Malavolta
Carolina Bidondo
Carolina BidondoFabian Malavolta
Mariana Blardone
Mariana BlardoneFabian Malavolta
Ercilia Nofal, con un peinetón de carey perteneciente a su bisabuela
Ercilia Nofal, con un peinetón de carey perteneciente a su bisabuela Fabián Malavolta
El embajador Archibaldo Lanús junto a Félix Clementino Menicocci
El embajador Archibaldo Lanús junto a Félix Clementino Menicocci Fabian Malavolta
Becky Pérez Pichón y Fabián Spencer
Becky Pérez Pichón y Fabián Spencer Fabian Malavolta
Viviana Risso
Viviana RissoFabian Malavolta
El equipo de la Oficina de Turismo de la Embajada de España
El equipo de la Oficina de Turismo de la Embajada de EspañaFabian Malavolta
Una noche social, a beneficio del Museo Fernández Blanco
Una noche social, a beneficio del Museo Fernández BlancoFabian Malavolta
Alexia Aurelio, con un mantón de su madre
Alexia Aurelio, con un mantón de su madre Fabián Malavolta
María Taquini de Blaquier en la noche flamenca
María Taquini de Blaquier en la noche flamencaFabian Malavolta
Susana Serra
Susana Serra Fabian Malavolta
Distintas casetas con venta de comida y bebida. Hubo tapeo y vinos en la noche sevillana
Distintas casetas con venta de comida y bebida. Hubo tapeo y vinos en la noche sevillanaFabian Malavolta
María Fernanda Farina, con un mantón perteneciente a su bisabuela
María Fernanda Farina, con un mantón perteneciente a su bisabuela Fabian Malavolta
El presidente de la Asociación comentó cómo, gracias a la colaboración de Amigos del Fernández Blanco será posible inaugurar cuatro salas nuevas en el Museo. Y "una colección de 200 bronces, de esta manera el Museo Fernández Blanco será uno de los pocos museos de Latinoamérica con una colección de esta magnitud"
El presidente de la Asociación comentó cómo, gracias a la colaboración de Amigos del Fernández Blanco será posible inaugurar cuatro salas nuevas en el Museo. Y "una colección de 200 bronces, de esta manera el Museo Fernández Blanco será uno de los pocos museos de Latinoamérica con una colección de esta magnitud"Fabian Malavolta
Magdalena Coello
Magdalena Coello Fabián Malavolta
Juan Pablo Maglier y Charles Louis de Montmort
Juan Pablo Maglier y Charles Louis de MontmortFabian Malavolta
La fiesta en los jardines del Fernández Blanco
La fiesta en los jardines del Fernández BlancoFabian Malavolta
La ambientación estuvo a cargo de Gloria César
La ambientación estuvo a cargo de Gloria CésarFabian Malavolta
Las invitadas se vistieron acordes al dress code
Las invitadas se vistieron acordes al dress codeFabian Malavolta
La noche a beneficio del Museo Fernández Blanco
La noche a beneficio del Museo Fernández BlancoFabian Malavolta
La fiesta en los jardines del Palacio Noel
La fiesta en los jardines del Palacio NoelFabian Malavolta
Durante el espectáculo, sirvieron tapas, vino y “rebujito”, la tradicional bebida de la Feria
Durante el espectáculo, sirvieron tapas, vino y “rebujito”, la tradicional bebida de la Feria Fabian Malavolta
El espectáculo de canto y baile estuvo a cargo de Esperanza Soria. La artista sevillana viajó especialmente desde España paa la ocasión y se presentó junto a Maxi Serral y bailaoras
El espectáculo de canto y baile estuvo a cargo de Esperanza Soria. La artista sevillana viajó especialmente desde España paa la ocasión y se presentó junto a Maxi Serral y bailaoras Fabian Malavolta
Tulio Andreussi Guzmán, Inés Etchebarne Mihanovich y Walter D'Aloia Criado
Tulio Andreussi Guzmán, Inés Etchebarne Mihanovich y Walter D'Aloia CriadoFabian Malavolta
La mesa principal, con los embajadores de Unión Europea y de España
La mesa principal, con los embajadores de Unión Europea y de EspañaFabian Malavolta
La Fiesta Flamenca
La Fiesta FlamencaFabian Malavolta

El espíritu de la Feria de Sevilla

Los jardines del Palacio Noel, listos para el festejo
Los jardines del Palacio Noel, listos para el festejoFabián Malavolta
La ambientación, a cargo de Gloria César
La ambientación, a cargo de Gloria CésarFabián Malavolta
La terraza del Palacio Noel convertida en una caseta de Sevilla
La terraza del Palacio Noel convertida en una caseta de SevillaFabián Malavolta
La Fiesta Flamenca
La Fiesta FlamencaFabián Malavolta
La previa de la fiesta de recaudación, una noche para colaborar para sostener el Museo Fernández Blanco
La previa de la fiesta de recaudación, una noche para colaborar para sostener el Museo Fernández Blanco Fabián Malavolta
Por Paula Ikeda
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. Vino de Asturias a los 9 y fundó una heladería emblemática de zona norte
    1

    Vino de Asturias a los 9 y a los 86 fue distinguido por la heladería que fundó: “Todo lo aprendí en este país que me abrió las puertas”

  2. El síntoma digestivo que cada vez más gente tiene y preocupa a la medicina: riesgos de sentir la panza hinchada
    2

    El síntoma digestivo que cada vez más gente tiene y preocupa a la medicina: riesgos de sentir la panza hinchada

  3. Creó restaurantes emblemáticos, cocinó para Madonna y Cobain; tuvo 50 gatos, 5 perros y un ACV
    3

    Creó restaurantes emblemáticos, cocinó para Madonna y Cobain; tuvo 50 gatos, 5 perros y un ACV: “Estaba comiendo 20 anchoas y una pila de jamón crudo”

  4. Qué significado tiene ayudar a los mozos en un restaurante
    4

    Qué significado tiene ayudar a los mozos en un restaurante, según la psicología

Cargando banners ...