En fotos. Todos los invitados a los desfiles de diseñadores argentinos

Con locaciones como la Avenida Alvear, el Planetario y Ushuaia, se presentaron las colecciones primavera-verano ’26 en Designers

Para LA NACIONPaula Ikeda
Naná Gallardo, Malala Artola y Min AgostiniDesigners
Iman Kaumann en el desfile de Nous Etudions en Ushuaia Designers/Nous E
Angelo Mutti, como modelo Designers/Nous E
El desfile de Nous Etudions en UshuaiaDesigners/Nous E
Zaira Nara en el desfile de Designers en el PlanetarioDesigners/ Esquina
Naná GallardoDesigners
Malala Artola y la diseñadora Min Agostini, en la apertura de los desfiles de Designers, en la Avenida AlvearDesigners
Florencia Florio, Karina El Azem y María Belén AramburuDesigners
Fabián Medina Flores y Florencia de la VDesigners
Los diseños de Min AgostiniDesigners
La colección de Min AgostiniDesigners
Mona Gallosi y Malala Artola en la presentación en Édition PrivéeDesigners
La modelo Antonella Destefanis y un diseño con materiales recicladosDesigners
Julio Suaya y la artista Natalia OrlowskyDesigners
El desfile de Clara Pinto. La diseñadora argentina, seleccionada por la fundación de Alexander McQueen, presentó su colección “Women in Wool Bloom”Designers
Por Paula Ikeda
