La RAE aclaró cómo se escribe la hora: ni “hs” ni “hrs”
La Real Academia Española dio a conocer cómo se debe indicar de manera correcta en español; los detalles
- 2 minutos de lectura'
Aunque es muy común encontrar expresiones como “8:00 hs” o “8:00 hrs” en mensajes, correos electrónicos o incluso en carteles para indicar la hora, la Real Academia Española aclaró que estas formas no son correctas según las normas del español. Por lo tanto, resulta importante prestar atención a estas indicaciones, ya que buscan unificar y simplificar la manera adecuada de expresar la hora en nuestro idioma, para evitar confusiones y promoviendo un uso más claro y preciso del lenguaje escrito.
La Real Academia Española, máxima autoridad en la normativa del idioma, estableció reglas claras sobre cómo debe escribirse la hora en español y desaconsejó el uso de abreviaturas como “hs” o “hrs”. Sus indicaciones buscan guiar a los hablantes para que empleen un estilo uniforme y correcto, tanto en contextos formales como informales, para asegurar que la comunicación escrita sea precisa.
En este caso, la RAE estableció que las horas no se expresan con abreviaturas, sino con un símbolo, y el correcto es la letra “h”, sin punto ni plural. Por lo tanto, la forma adecuada sería “16:00 h”, mientras que expresiones como “16:00 hs.” o “16:00 hrs.” se consideran incorrectas según la normativa del español.
Ejemplos correctos e incorrectos según la RAE:
- La reunión es a las 16:00 h (correcto)
- La reunión es a las 16:00 hs. (incorrecto)
- La reunión es a las 16:00 hrs. (incorrecto)
El símbolo “h”, que proviene del Sistema Internacional de Unidades (SI), se utiliza para representar la hora. A diferencia de las abreviaturas, los símbolos no llevan punto al final (excepto cuando cierran una oración) y no se modifican en plural, por lo que al referirse a varias horas no se debe añadir una “s”, manteniéndose la forma correcta, por ejemplo, “16:00 h”.
En definitiva, para escribir la hora de manera correcta en español conviene seguir las indicaciones de la RAE y utilizar siempre el símbolo “h”, sin puntos ni plural. De este modo, se evita la confusión que generan formas incorrectas como “16:00 hs.” o “16:00 hrs.”, y se logra una comunicación más clara, uniforme y acorde con las normas del idioma.
Otras noticias de Virales
"Quería presenciarlo". Fingió su propia muerte para saber quiénes acudirían a su funeral
Video. Así están hoy, cinco años después, las nenas del cumpleaños viral que terminó a los golpes
Definición. Qué significa la frase en latín Sics mundus creatus est que ganó popularidad gracias a una famosa serie
- 1
María del Carmen Avilés rompe el silencio: su vida junto al rey del chimento, los enemigos y la ausencia de “herederos”
- 2
¿Vuelve el “Zar del Juego”? Cristóbal López quiere recuperar sus acciones en Casino Club e Inverclub
- 3
Era mozo y se animó a abrir una parrilla que ya es un clásico
- 4
La Corte Suprema dejó firme una condena contra el sindicalista Víctor Santa María: le ordenan indemnizar a una trabajadora