La RAE aclaró cómo se escribe la hora: ni “hs” ni “hrs”

Aunque es muy común encontrar expresiones como “8:00 hs” o “8:00 hrs” en mensajes, correos electrónicos o incluso en carteles para indicar la hora, la Real Academia Española aclaró que estas formas no son correctas según las normas del español. Por lo tanto, resulta importante prestar atención a estas indicaciones, ya que buscan unificar y simplificar la manera adecuada de expresar la hora en nuestro idioma, para evitar confusiones y promoviendo un uso más claro y preciso del lenguaje escrito.

La Real Academia Española, máxima autoridad en la normativa del idioma, estableció reglas claras sobre cómo debe escribirse la hora en español y desaconsejó el uso de abreviaturas como “hs” o “hrs”. Sus indicaciones buscan guiar a los hablantes para que empleen un estilo uniforme y correcto, tanto en contextos formales como informales, para asegurar que la comunicación escrita sea precisa.

La RAE desmiente abreviaturas como “hs” o “hrs” para indicar la hora Mateo Gobo

En este caso, la RAE estableció que las horas no se expresan con abreviaturas, sino con un símbolo, y el correcto es la letra “h”, sin punto ni plural. Por lo tanto, la forma adecuada sería “16:00 h”, mientras que expresiones como “16:00 hs.” o “16:00 hrs.” se consideran incorrectas según la normativa del español.

Ejemplos correctos e incorrectos según la RAE:

La reunión es a las 16:00 h (correcto)

La reunión es a las 16:00 hs. (incorrecto)

La reunión es a las 16:00 hrs. (incorrecto)

El símbolo “h”, que proviene del Sistema Internacional de Unidades (SI), se utiliza para representar la hora. A diferencia de las abreviaturas, los símbolos no llevan punto al final (excepto cuando cierran una oración) y no se modifican en plural, por lo que al referirse a varias horas no se debe añadir una “s”, manteniéndose la forma correcta, por ejemplo, “16:00 h”.

En definitiva, para escribir la hora de manera correcta en español conviene seguir las indicaciones de la RAE y utilizar siempre el símbolo “h”, sin puntos ni plural. De este modo, se evita la confusión que generan formas incorrectas como “16:00 hs.” o “16:00 hrs.”, y se logra una comunicación más clara, uniforme y acorde con las normas del idioma.