El lunes 8 de enero, el Departamento de Policía de Miami Beach arrestó a Daniel John Valtier, de 56 años, por presuntamente acosar a la barranquillera Shakira. El hombre fue encontrado en las afueras de la residencia de la cantante y allí fue donde se realizó el operativo.

Valtier estaba bajo la mira de los oficiales debido a las publicaciones que hacía por medio de su cuenta de Instagram, en las que afirmaba ser el esposo de la artista colombiana, lo que alarmó al cuerpo de seguridad de la estrella de pop, y lo reportaron ante las autoridades por sus ‘post’, según ‘7 News’.

Adicional a esto, también se alertó sobre su conducta, ya que el sospechoso comenzó a enviar ciertos regalos con vino, chocolates, juguetes, entre otras cosas, a la casa de la barranquillera, entre finales de diciembre y principios de 2024.

Según los registros judiciales del condado de Miami, el sospechoso pidió un taxi y se estacionó frente a la casa de Shakira, cerca de las 12.45 hs, al parecer con la intención de acechar a la colombiana.

Shakira fue acechada por un hombre que permanece detenido.

La investigación por acosar a Shakira: ¿qué dijo ante el juez?

El hombre de 56 años, de contextura gruesa, con cabello blanquecino y algunas arrugas debido a su envejecimiento, continuó defendiendo su punto de vista ante el juez, quien le dijo: “No habrá absolutamente ningún contacto con este individuo en ningún momento, excepto en las comparecencias requeridas ante el tribunal”.

A lo que Valtier respondió: “No estoy de acuerdo”. Ante esto, la autoridad le preguntó: “¿Lo entiendes?”. Tras esto, el sospechoso expresó: “Ella es mi esposa, hablo con ella todo el tiempo”.

“No señor, no señor. Ella no es su esposa, ella no es su esposa”, dijo el magistrado.

Daniel John Valtier ya tenía algunos antecedentes criminales, registrados en la cárcel de El Paso, Texas, los cuales son de 1988, entre los cuales se encuentran cargos de drogas, agresión agravada y conducir en estado de ebriedad e intoxicación en público, de acuerdo con ‘El Paso Times’.

Otro aspecto inquietante es que el último arresto del hombre fue en 2019, debido a que fue acusado por allanamiento de morada. Por tal motivo, el juez explicó que el sujeto sí era una amenaza para la cantante y por esa razón se le ordenó mantenerse alejado de ella.

La residencia de Valtier queda ubicada en El Paso, Texas, que está a más de 2 mil kilómetros de Miami. El policía Christopher Bess explicó que la situación era preocupante, ya que había recorrido esa distancia “solo para obtener contacto con la víctima”. Finalmente, el magistrado señaló que el sospechoso ya tiene una sentencia de 100.000 dólares por los hechos.

