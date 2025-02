Alerta por el meteorito 2024 YR4: podría impactar contra la Luna

La posibilidad de que el asteroide 2024 YR4 impacte contra la Tierra generó preocupación mundial cuando la NASA reveló que existía una pequeña probabilidad de colisión en 2032. Sin embargo, ahora se suma una nueva inquietud, según algunos físicos existen grandes probabilidades de que impacte en la Luna.

El meteorito fue detectado por primera vez en diciembre de 2024 por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS), un programa financiado por la NASA con base en Chile. Con un tamaño estimado de hasta 100 metros de longitud y una velocidad de desplazamiento de 17 kilómetros por segundo (38.028 millas por hora), su trayectoria es monitoreada de cerca por los expertos.

Según las últimas evaluaciones, el asteroide tiene un 2,3% de probabilidades de colisionar con la Tierra en 2032. Pero, lo que captó la atención de los científicos es que también hay un 0,3 % de probabilidad de impacto con la Luna.

La NASA calcula que este asteroide tendrá entre 40 y 100 metros de ancho al llegar a la Tierra (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

David Rankin, ingeniero de operaciones del Catalina Sky Survey de la Universidad de Arizona, explicó a través de la plataforma Bluesky que si el asteroide colisionara con la Luna podría liberar una cantidad significativa de material al espacio. Aunque el evento no representaría una amenaza directa para la Tierra, sí podría generar escombros que eventualmente lleguen a nuestro planeta.

Rankin también destacó que el impacto sería equiparable a la energía liberada por 340 bombas nucleares, como las lanzadas sobre Hiroshima. De producirse en el lado visible de la Luna, el evento podría ser observable desde la Tierra como un destello en la superficie del satélite natural.

La Luna cumple un rol fundamental en la regulación de las mareas, la estabilidad del eje terrestre y el clima. A pesar de que un impacto de estas características podría alterar su superficie, los científicos no prevén consecuencias significativas para nuestro planeta. “Existe la posibilidad de que el material eyectado llegue a la Tierra, pero es poco probable que represente una amenaza importante”, afirmó Rankin en diálogo con New Scientist.

Un enorme asteroide podría impactar con la Tierra en 2032

A pesar de la alarma inicial, los expertos enfatizan que la probabilidad de colisión con la Tierra es baja, con un 97,9 % de posibilidades de que el asteroide pase sin incidentes. “Cuando las probabilidades se duplicaron del uno al dos por ciento, se generó mucho ruido. Sin embargo, no es lo mismo que pasar del cuarenta al ochenta por ciento. Este asteroide no es algo que nos quite el sueño”, concluyó Rankin.

Con el monitoreo continuo de la NASA y otras agencias espaciales, la trayectoria del 2024 YR4 seguirá bajo observación en los próximos años para determinar cualquier posible variación en su curso y poder actuar de ser necesario.

La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA está a cargo de monitorear objetos cercanos a la Tierra y diseñar estrategias para mitigar una posible colisión. En caso de que el 2024 YR4 se convierta en una amenaza inminente, el protocolo contempla tres acciones clave a seguir adelante:

Alerta a los gobiernos y organismos internacionales : la NASA informaría primero a los gobiernos de los países que podrían estar en la zona de impacto y luego al resto del mundo. La ONU también sería notificada para coordinar esfuerzos a nivel global.

: la NASA informaría primero a los gobiernos de los países que podrían estar en la zona de impacto y luego al resto del mundo. La ONU también sería notificada para coordinar esfuerzos a nivel global. Estrategias de mitigación : si el tiempo lo permite, se evaluaría la posibilidad de desviar el cometa mediante una misión similar a la Prueba de Redirección de Doble Asteroide ( DART ), que en 2022 logró modificar la órbita de un asteroide mediante el impacto de una nave no tripulada.

: si el tiempo lo permite, se evaluaría la posibilidad de desviar el cometa mediante una misión similar a la Prueba de Redirección de Doble Asteroide ( ), que en 2022 logró modificar la órbita de un asteroide mediante el impacto de una nave no tripulada. Planes de evacuación y reducción de daños: en caso de que el impacto sea inevitable, los países afectados deberían implementar planes de evacuación y medidas de emergencia para minimizar las pérdidas humanas y económicas.

LA NACION