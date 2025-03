Bashiri: la momia egipcia que todos los científicos temen desenvolver

Desde su descubrimiento en el Valle de los Reyes hace más de un siglo, la momia de Bashiri fue un enigma para todo los arqueólogos que intentaron descifrarla. Hallada por el renombrado egiptólogo británico Howard Carter, esta antigua reliquia, cuyo nombre en árabe significa “profeta” o “el que predice el futuro”, permanece prácticamente intacta desde su descubrimiento.

Lo que hace que esta momia sea única no es solo su excelente estado de conservación, sino el intrincado patrón de vendajes que cubre su rostro y cuerpo, una técnica funeraria muy elaborada que recuerda la forma de las pirámides de Giza. A diferencia de otras que fueron examinadas a lo largo de los años, los egiptólogos mostraron una inusual reticencia a desenvolverla. Pero esto no se debe a ningún tipo de superstición al respecto, sino al temor a dañar su impecable envoltura, la cual aseguran no podría restaurarse a su estado original aún con el gran avance de la tecnología.

De esta forma, Bashiri se convirtió en un caso excepcional en el mundo entero, ganándose el apodo de “la intocable” entre los expertos. Del siglo III a.C., esta reliquia se exhibe en el Museo Egipcio de El Cairo, pero guarda secretos bajo su gran cantidad de capas de lino. Su elaborado vendaje sugiere que perteneció a un miembro importante de la sociedad egipcia, alguien que recibió un tratamiento funerario meticuloso. Sin embargo, la falta de inscripciones y la ausencia de registros sobre su procedencia impidieron a los investigadores determinar su identidad con certeza.

Se trata de la momia de un hombre de aproximadamente 1,65 metros de altura, que vivió durante el Período Ptolemaico (ca. 305-30 a. C.) Foto: Museo de El Cairo

El respeto y el temor a afectar su estructura limitó los estudios tradicionales que se hacen a los cadáveres de este tipo. Los arqueólogos debaten aún en la actualidad la posibilidad de desenvolverla, pero los riesgos de que se desintegre es lo que desalienta hasta a los más expertos. La precisión con la que fue momificada, junto con su frágil estado, convierte cualquier intervención física en un peligro para su preservación.

A pesar de la negativa para estudiar en profundidad esta momia, los avances tecnológicos permitieron explorar su interior sin comprometer su integridad. Técnicas como la tomografía computarizada de alta resolución y el uso de imágenes tridimensionales ayudaron a que pueda realizarse un análisis detallado de su estructura sin necesidad de tocarla.

Esto demostró que la persona en su interior fue un hombre adulto que medía aproximadamente un metro y medio de altura. El ancho del collar que cubre su pecho está hecho de varias filas de cuentas e incluye broches con forma de cabeza de halcón, según el Museo de Egipto. Su nombre, escrito apresuradamente, puede leerse como Pacheri o Nenu, aunque su interpretación aún es incierta.

Bashiri la momia que esconde un gran misterio

El diario inglés Daily Mail, quien pudo tomar contacto con los investigadores de esta momia, aseguró que el delantal que cubre el cuerpo presenta diversas escenas dispuestas en registros, en particular la momia recostada en un lecho, rodeada por las diosas Isis y Neftis, y los cuatro hijos de Horus. Finalmente, el revestimiento que rodea los pies presenta dos imágenes del dios funerario Anubis. La carcasa que rodea los pies también está adornada con dos imágenes de esta misma deidad.

