escuchar

¿Te pasó que estás hablando y no podés recordar el nombre de alguien, de un objeto, o sencillamente cómo se dice algo? Esto ocurre frecuentemente y causa un molesto bloqueo mental. La solución suele ser decir varias palabras que nos recuerdan a la que buscamos, ya sea por su definición o por tener una sonoridad similar. A este fenómeno se le conoce como “letológica”. Según BBC al igual que otros términos asociados con la mente, letológica es una palabra moderna derivada del griego (de lethe, olvido, y logos, lenguaje).

Se le atribuye al psicólogo Carl Jung a principios del siglo XX el origen de esta definición técnica, pero hay registros previos de la edición de 1915 del Diccionario Dorland Enciclopédico Ilustrado de Medicina, que la definió como la “incapacidad de recordar la palabra correcta”.

¿Por qué olvidamos algunas palabras?

En el cerebro los datos no están guardados de forma ordenada. La información se acumula de forma asociativa, interconectándola entre sí. Del mismo modo funciona con las palabras, que recordamos dependiendo de esos patrones o asociaciones que hacemos entre ellas y los conceptos. Por eso, las palabras que menos usamos, como los nombres propios, son las que olvidamos con más facilidad.

En las conversaciones casuales podemos olvidar términos: los más frecuentes son los nombres propios Foto: iStock

María Isabel Behrens, neuróloga de la Clínica Alemana, indicó que en el cerebro existe un sitio donde se guardan los conceptos de las cosas y en otro lugar se guardan los nombres.

”Si te ponen una palabra muy rara que no existe o en otro idioma, uno se queda pegado y no tiene con qué asociarlo, no hay con qué comparar con algo parecido. Ahí uno se detiene, se queda pegado y tiene que hacer muchos más esfuerzos”, dijo en conversación con el medio Bío Bío.

También señaló que aunque no hay una explicación clara para el evento, puede pasar por estrés. “Hay algunos que postulan que se mete otra palabra parecida por lo que el cerebro no logra encontrar la verdadera porque la otra está interfiriendo. Otros postulan que esa asociación que debe realizarse no se hace”, explicó. Puede ser por eso que ocurre con mayor frecuencia en momentos de nerviosismo o estrés como al hablar en público.

Pedro Maldonado, neurocientífico e investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica (BNI), de la Facultad de Medicina de la U. de Chile le explicó al medio Las últimas noticias que tiene que ver con una red de neuronas involucradas.

Es más probable que se produzcan olvidos en condiciones socialmente estresantes GETTY IMAGES

”La memoria y la facilidad con la que uno activa estas neuronas tiene que ver con su uso. El ejercicio permanente facilita el recordar cosas”, apuntó.

Por su parte, la neuróloga Perla David destaca que tiene relación con la corteza frontal del cerebro, “especialmente con la función de evocación, qué es lo que no está operando correctamente”, como cita CNN.

”La corteza frontal anterior es la encargada de la función ejecutiva, que es todo lo que hace uno organizadamente. Cuando uno dice ‘lo tengo en la punta de la lengua’ es porque no puede encontrar el camino que te llevó a tener ese recuerdo, no podés acceder a ese archivo de memoria”, agregó.