Cabello suave y sin frizz: el paso a paso que recomiendan los especialistas

El encrespamiento puede aparecer cuando nuestro cabello no está bien hidratado; lo notamos seco, poroso o dañado. Tanto si es liso como si es rizado, hay prácticas que favorecen la presencia de este problema estético, como el lavado con agua caliente, el abuso de herramientas de calor y la aplicación de productos agresivos.

En relación con esto, la especialista Yessebel Gutiérrez, mediante su perfil de Instagram (@yessebelle.oficial), compartió una rutina de cuidado capilar para evitar el frizz:

Lavar con agua fría y usar acondicionador

Desde la temperatura del agua hasta el tipo de toalla, cada detalle influye en cómo queda el cabello después del lavado

Hay que lavar el cabello de manera habitual, pero es importante hacerlo con agua fría, porque mantiene sellada la cutícula. Gutiérrez recomienda usar productos capilares profesionales para mantener el pelo saludable y fuerte, además de no olvidar aplicar acondicionador. “La manera correcta de usarlo es después del shampoo, siempre de medios a puntas, es importante enjuagarlo”, detalló.

Secar el pelo con toalla de microfibra

Después de la ducha, hay que secar el pelo con una toalla de microfibra o de algodón. “Se debe secar siempre en forma de velo de novia”, sugirió Yessebel. Para realizar este truco, se debe dejar que el cabello caiga de manera natural, luego cubrir la cabeza con la tolla y apretar con suavidad diferentes secciones del pelo para absorber la humedad, desde arriba hacia abajo y sin frotar.

Desenredar, empezando por las puntas

Tras secar con la toalla, hay que desenredar el cabello con delicadeza. “Siempre se debe desenredar empezando por las puntas, e ir hacia arriba”, aconsejó la experta. A las mujeres con el pelo rizado les recomendó hacerlo cuando el pelo está mojado. Si tenés el pelo liso, “probablemente sea más fácil desenredarlo en húmedo o seco, esto dependerá de qué tanto se te enrede el cabello”.

Secar el pelo con secador

El método recomendado por expertas para lavar y secar el cabello sin frizz

“Es fundamental secarlo con el secador, ya que este nos permitirá sellar la cutícula, de tal manera que protegerá nuestro cabello de lo externo”, precisó. Como consejo, se debe aplicar el protector térmico y secar con el secador con aire tibio o caliente, a una distancia aproximada de 5 cm del cuero cabelludo.

Sobre esto, Gutiérrez indicó: “El secador debe estar dirigido hacia abajo, el flujo de aire debe ir desde arriba hacia abajo; si lo hacés de esta manera no tendría por qué activar el frizz”.

Otros consejos para evitar el frizz

Si no podés secar el cabello con secador antes de salir de casa, usá una crema para peinar de marca profesional.

El cepillo de bambú es el recomendado por la experta Yessebel Gutiérrez para peinarse y evitar el frizz.

Usar gorros de seda para dormir es un truco de belleza que ayudará a prevenir el encrespamiento.

*Por Penélope Silva