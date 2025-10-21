Truco casero: el beneficio de mezclar pepino y bicarbonato de sodio

Un truco casero, de bajo costo y fácil preparación, se destaca por su efectividad para controlar la presencia de plagas en el hogar. Según expertos, combinar el pepino con el bicarbonato de sodio trae como resultado un método alternativo para repeler roedores, tanto las ratas e insectos, como cucarachas, quienes aparecen en etapas del año donde el calor acecha.

Este recurso válido para eliminar las plagas requiere del uso de una licuadora, sumado a varias rodajas de pepino, dos cucharadas de azúcar y bicarbonato de sodio, más una pizca de harina de trigo. A medida que los ingredientes se unen, hay que verter agua -cantidad necesaria- hasta que la mezcla sea líquida.

El pepino tiene un poderoso efecto para combatir las plagas Foto ilustrativa: PIXABAY

Cuando todos los ingredientes estén mezclados de manera uniforme, se deberán cortar otras rodajas finas de pepino que recibirán todo el mejunje mencionado anteriormente.

Según explican los expertos, cada rodaja de pepino debe estar ubicada en zonas estratégicas de cada hogar para atraer a las ratas y las cucarachas.

Para qué sirve la mezcla de pepino y bicarbonato de sodio

Fuente de fibra, vitaminas C y E, provitamina A y vitaminas del grupo B como folatos, B1, B2 y B3, el pepino, además de ser clave para una alimentación sana y saludable, se erige como un antídoto natural para espantar a las plagas que entrar a los hogares y causan una sensación desagradable.

De esta forma, tras combinarse con el bicarbonato de sodio, esta verdura milenaria cobra un uso indispensable en otra área alejada a la gastronomía y vinculada a la limpieza del hogar.