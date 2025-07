Cary, el cordobés que creó un auto con mil bujías y se volvió viral

Oscar Dealbera, conocido por todos como ‘Cary’, se volvió una sensación en redes sociales tras mostrar su creación más asombrosa: un auto completamente funcional construido con más de mil bujías. El vehículo, que sorprendió por su originalidad y resistencia, es apenas una muestra del talento de este vecino de Alicia, una pequeña localidad cordobesa del departamento San Justo.

El auto, apodado popularmente como “el auto bujía”, fue una idea que surgió casi por casualidad. Un amigo de Las Varillas le regaló a Cary una gran cantidad de bujías en desuso y este decidió darles una segunda vida. El resultado fue un auto que no solo llama la atención por su estética, sino que recorrió cientos de kilómetros e incluso participó en gran cantidad de exhibiciones provinciales.

Cary, el creador del auto de las mil bujías, cuenta su historia

A pesar de haber recibido varias ofertas para vender su creación, Oscar dejó en claro en una entrevista al canal de Instagram @paisturistico que no está en venta, ya que el mismo espera que sea un regalo para que lo recuerden sus hijos y nietos cuando ya no esté. Pero este no su único invento, en el patio de su casa funciona un taller que bien podría considerarse un museo de arte reciclado.

Allí se pueden encontrar desde un asador construido con la carrocería de un camión GMC de 1957, hasta una réplica de la Copa del Mundo hecha con válvulas de motor. También diseñó una capilla para la Virgen de la Medalla Milagrosa, construida con arandelas y adornada con flores realizadas por su hija.

El auto de las mil bujías (Foto: Redes Sociales)

Algunos otros objetos que llaman la atención de los visitantes son las mesas hechas con llantas y coronas de moto, bancos soldados con decenas de tuercas, esculturas de animales fabricadas con piezas metálicas en desuso, y ventiladores cuyas aspas provienen de antiguos molinillos. Cada creación tiene una historia, y muchas de ellas nacen de materiales que otros desecharían.