Qué dijo el peón rural que se hizo viral tras ser echado del trabajo

Víctor Díaz Miguel, un peón rural de 31 años, se viralizó en todo el país tras la difusión de un video en el que relata, entre lágrimas, su despido de un campo en San Vicente luego de once años de trabajo. El hombre, oriundo de Paraguay, dialogó con LN+ y explicó los motivos detrás de la decisión de su empleador, además de compartir la repercusión de su historia y su compleja situación actual.

¿Qué dijo Víctor Díaz Miguel tras ser despedido?

“Mi patrón me echó por hacer videos para las redes sociales”, manifestó Víctor en LN+. Explicó que su empleador consideró que el contenido que publicaba era ofensivo. “Me dijo que los videos que hago ofenden a mucha gente, a los encargados, a los patrones, a todo el mundo”, detalló.

Al momento de narrar los hechos se veía a Miguel muy conmovido

El despido ocurrió un viernes a las cuatro de la tarde, después de once años de trabajo ininterrumpido en el mismo lugar. En el video original, Víctor se dirige a su ahora exjefe con una mezcla de gratitud y dolor: “Gracias, patrón, por aguantarme tanto tiempo, mis locuras, mis estupideces. Fuiste un buen patrón y un mal patrón también”.

La historia de “Manchita”, la perra que lo despidió

Uno de los momentos más emotivos del video viral fue cuando una perra blanca y negra, llamada “Manchita”, sigue los pasos de Víctor mientras él se aleja a caballo. El peón rural contó que en el campo había siete perros, pero que todos lo seguían a él. “Cuando salí, yo vi atrás mío que parecía que, al mirarle los ojos, quería llorar también. Y ahí sí, me siguió hasta la casa y quedó ahí”, recordó con la voz quebrada.

Su anhelo más grande, además de conseguir un nuevo empleo, es poder reencontrarse con su fiel compañera. “Mi sueño es volver a trabajar en el campo y, si se da, me gustaría volver a buscarla. Le voy a pedir a mi patrón que me la dé”, aseguró.

Captura del video donde se la ve a su perra "Manchita" siguiéndolo

Qué pasó después del despido

Víctor vive hoy en Ezeiza, en una casa que le prestó su cuñado mientras busca una nueva oportunidad laboral. El dinero de la liquidación, que según él fue un monto bajo, ya lo utilizó. “Me despidieron hace ocho días y ya no tengo nada. Me lo gasté todo entre mudanzas y alquiler”, apuntó.

La comunicación con su antiguo empleador se cortó por completo. Víctor intentó contactarlo a él y al encargado para coordinar la entrega de las llaves de la pieza donde vivía, pero no obtuvo respuesta. “Les mandé un WhatsApp y me dejaron en visto”, afirmó.

El video que el Ministerio de Trabajo bonaerense subió sobre las condiciones en las que vivía Víctor Díaz

La repercusión del video y las ofertas de trabajo

La viralización de su historia generó una enorme repercusión. Víctor recibió miles de mensajes de apoyo y numerosas ofertas de trabajo, aunque ninguna en el campo, que es su principal deseo. Le ofrecieron empleo como jardinero, piletero y albañil, entre otros oficios.

La solidaridad traspasó las fronteras. “Me llamaron hasta de Brasil; una empresa se ofreció a ayudarme con dinero”, contó sorprendido. También recibió el contacto de “más de mil” abogados que se pusieron a su disposición para asesorarlo legalmente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.