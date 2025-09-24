Científicos evalúan detonar con una bomba nuclear un asteroide que podría chocar con la Luna

Un nuevo estudio científico puso sobre la mesa la drástica opción de destruir el asteroide 2024 YR4 con armas nucleares para evitar un potencial impacto con la Luna en 2032. La investigación, publicada recientemente en Arxiv y aun sin revisión por pares, analizó cómo sería la logística de esta intervención ante un objeto que, aunque con baja probabilidad, representa una amenaza para la órbita terrestre. Obviamente, la teoría no estuvo exenta de polémica dentro del mundo astronómico.

El asteroide 2024 YR4, de unos 55 metros de diámetro, fue descubierto en diciembre de 2024. Inicialmente, generó gran preocupación por una probabilidad del 3,1% de impactar la Tierra en 2032, lo que le valió el apodo de “asesino de ciudades” debido a su tamaño, suficiente para destruir urbanizaciones enteras. Sin embargo, nuevas observaciones realizadas para febrero de 2025 redujeron drásticamente ese riesgo a menos del 0,28% al confirmar que era muy poco probable que se acercara a nuestro planeta.

En un principio se pensó que el asteroide 2024 YR4 era riesgo para la Tierra (Foto: @planetarioba)

A pesar de la buena noticia para la Tierra, el seguimiento actualizado reveló que el asteroide tiene una probabilidad cercana al 4% de chocar contra la Luna en 2032. Un impacto de esta magnitud, relativamente cerca de la Tierra, podría tener efectos significativos en nuestro planeta. Los investigadores advirtieron que un evento así produciría una gran cantidad de “ejecta lunar”, por lo que levantaría polvo y rocas pequeñas 1000 veces superiores a los niveles normales de desechos en la órbita baja de la Tierra. Este incremento sustancial “posiblemente amenazaría a astronautas y naves espaciales”, incluso satélites y la Estación Espacial Internacional, según aseguraron los investigadores.

Los científicos descartaron la viabilidad de desviar el asteroide mediante métodos cinéticos, como la exitosa misión DART de la NASA en 2022, que modificó la órbita de Dimorphos. La razón principal es la gran incertidumbre sobre la masa exacta del 2024 YR4 y la ventana de tiempo muy reducida para estudiarlo antes de su aproximación en 2032. Una misión de desvío mal planificada podría empujar accidentalmente el asteroide hacia la Tierra, creando un peligro aún mayor, alertaron.

La NASA sigue de cerca la trayectoria del asteroide (Foto: NASA)

En su lugar, los investigadores proponen dos alternativas más radicales. La primera es fragmentar el asteroide, por lo que enviarían una nave similar a DART para partirlo en pedazos. Este concepto no fue probado, pero la NASA tendría una ventana de lanzamiento entre abril de 2030 y abril de 2032 para preparar y ejecutar tal misión. La segunda opción, aún más extrema, contempla una misión nuclear. Esta implicaría detonar una ojiva propulsada por un cohete sobre o cerca del asteroide antes de su aproximación. Aunque tampoco fue testeada, es teóricamente viable y su ventana de lanzamiento se extendería desde finales de 2029 hasta finales de 2031.

A pesar de estas consideraciones, el estudio subrayó que existe un 96% de probabilidad de que el asteroide 2024 YR4 pase de largo sin problemas. Sin embargo, los investigadores ven esta situación como una valiosa oportunidad para avanzar en el desarrollo de naves capaces de destruir asteroides. De esta manera, hicieron un llamado a otros expertos para que estimen los tiempos de construcción de estas tecnologías y desarrollen nuevos diseños, anticipándose a futuras amenazas más serias en el entorno planetario.