Coldplay volvió a captar a una pareja con la “kiss cam” y el momento se volvió viral: “¿Es tu papá?”

La “kiss cam” de los shows de la banda británica Coldplay cada día se vuelve más popular a partir del momento en que captaron a Andy Byron y Kristin Cabot. Desde entonces, los seguidores de la agrupación esperan con ansias ver quién será la nueva víctima. Pero esta famosa cámara no solo descubrió una infidelidad, sino que también mostró a estrellas como Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo, quienes fueron sorprendidos mientras disfrutaban del concierto. El público, al verlos, los ovacionó.

Los conciertos de esta banda liderada por Chris Martin se viven de una manera diferente, ya que nunca se sabe qué pueda suceder o a quién vayan a sorprender. Esto hizo que sus fanáticos tengan una experiencia distinta. En uno de sus últimos conciertos, una pareja fue captada y, aunque no esperaban salir en la “kiss cam”, lo disfrutaron; tanto así, que el vocalista quedó confundido, ya que no sabían si eran novios o padre e hija.

Una pareja fue captada nuevamente con la kiss cam de Coldplay

Al notar la diferencia de edad, Martin preguntó: “Is that your father?” (¿Ese es tu padre?). El hombre no solo se tomó la situación a gracia, sino que le señaló que era su esposa. La mujer no podía creer que estuvieran en la “kiss cam” y, sorprendida con la pregunta, también confirmó que el hombre con quien estaba no era su padre, sino su esposo, y le señaló el anillo. Al ver que eran pareja, el vocalista de la banda les pidió que se dieran un beso y demostraran su amor, algo que no dudaron en hacer, ya que no podían creer que todo el mundo los estuviera viendo.

Estos esposos se llevaron otra sorpresa porque Coldplay les dedicó una de sus canciones. Esto era algo que no podían creer ni ellos ni el público, que los ovacionó al ver su amor. Este nuevo video generó una ola de comentarios en las redes sociales, debido a que muchos seguidores de la banda no podían creer las ocurrencias del cantante ni las bromas que hacía con la “kiss cam”.

Los comentarios de los usuarios al ver la reacción de Chris Martín con una pareja de enamorados en su show (Foto: Captura de TikTok)

“Chris Martin va por su segunda víctima del ‘kiss cam’”; “No puedo con Chris Martin, sale con unas cosas, es como: ‘si yo no soy feliz, los demás tampoco’”; “Quítenle el kiss cam a Chris” y “Esta banda nos regaló los mejores momentos”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

Por Wendys Pitre Ariza