El casamiento es considerado uno de los eventos más importantes que transita una persona a lo largo de su vida, sobre todos para quienes desde pequeños han soñado con esto. Pese a que las despedidas de solteros son un condimento extra, un error de una joven en la fiesta, conocida también como Bachelorette, la dejó fuera de la boda de su amiga y el relato se viralizó en TikTok.

La historia tiene como protagonista a Amy Dickinson, quien se describe como actriz de comedia en su perfil de la red social china, @amzdicko, donde la siguen más de 70.000 personas. Sin embargo, la mujer no utilizó su perfil para transmitir una anécdota divertida o algo relacionado con su profesión, sino para contar cómo fue el desenlace por el que la madre de la novia la desinvitó del gran día.

Según reveló, el hecho ocurrió en 2019 y como no se volvieron a hablar desde ese momento, decidió contarlo a principios de este año en su red social. “¡Historia de horror! Todavía no puedo creer que esto me haya pasado. Esto es lo más malo que una chica me ha hecho jamás... la hora del cuento sobre cómo no me invitaron a una boda”, dice en la descripción del posteo, el cual obtuvo 56.100 likes y miles de comentarios.

En principio, la tiktoker explicó que ella y la futura novia “eran muy buenas amigas” y que llegó a pagar 1000 euros para ir a su despedida de soltera, que se celebró durante un fin de semana en la isla tropical en la Gran Barrera de Coral, Australia.

A pesar de que se encontraban en un lugar paradisíaco y la idea era disfrutar de la celebración, Amy aseguró que su amiga estaba de “muy mal humor”, por lo que el resto de las chicas tenían que prestar atención a lo que decían, ya que podían generar un momento incómodo.

Molesta, la futura novia prohibió el uso de los celulares durante la cena para evitar que se filtraran imágenes en las redes sociales e incluso, unos minutos antes, había insultado a una de las amigas por estar sacando fotos, razón por la cual Amy tuvo que consolarla en el baño del restaurante.

Pero eso no fue todo. Durante esa misma noche pasó algo que jamás habría imaginado. Tal como reveló Dickinson, la madre de la novia la confrontó porque ella había subido una foto del viaje a su cuenta de Instagram. “Lo que subí no tenía nada que ver con la fiesta en sí, era simplemente una hermosa toma panorámica y nada más”, expresó, indignada y hasta adjuntó en el video la imagen que capturó, en la que se pudo ver que solo una foto del paisaje tomada desde un avión.

La imagen que compartió Amy con la que demostró que había cumplido con las reglas de la futura novia (Foto: Captura TikTok)

Unos días después de volver a su casa, Amy recibió un llamado de la futura novia: “Estuve pensando en lo que pasó el fin de semana y no creo que me sienta cómoda invitándote al casamiento”. Esto indignó a la joven, ya que ya se había comprado un vestido para la fiesta, el cual le había salido más de 600 dólares.

Cuatro años más tarde, la mujer aseguró que nunca se arregló con aquella amiga. “Fue una historia de terror, sigo sin creer que esto me pasó a mí”, concluyó.

“Ojalá vean esto y se avergüencen!!”; “¿Y ninguna de las otras chicas dijo nada o te ayudó? ¡¡Esto es una locura!!” y “Vi esto con la boca abierta todo el tiempo”, dijeron algunos usuarios en los comentarios.