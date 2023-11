escuchar

El ayuno intermitente es una de las dietas más populares de los últimos 20 años por su promesa de bajar de peso, aumentar la energía y alargar la vida. ¿Pero en realidad existe evidencia científica que confirme estos beneficios? Un estudio que acaba de ser publicado en la revista The New England Journal of Medicine sugiere que sí.

La revisión fue liderada por Mark Mattson, neurocientífico de la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos, quien investigó por más de 25 años los efectos de las dietas sobre la salud y, en particular, siguió este régimen durante dos décadas.

El ayuno intermitente es una de las dietas más populares de los últimos 20 años Istock

Según el especialista, con base en los hallazgos de estudios previos, “el ayuno intermitente podría ser considerado otro hábito saludable”. Para empezar, Mattson aclara que existen dos modalidades de esta dieta: una que promueve que se ingieran todas las comidas del día en un periodo de seis u ocho horas; y la denominada 5:2, en la que durante dos días a la semana las personas se limitan a comer únicamente una comida diaria de tamaño mediano.

”Numerosos estudios clínicos con animales y con personas — destaca la Universidad Johns Hopkins — habían revelado que intercalar periodos de ayuno con periodos de ingesta fomenta la salud celular, quizá porque activa el denominado cambio metabólico, que es la ancestral adaptación biológica a periodos de escasez alimentaria”.

Dicho cambio ocurre cuando las células agotan las reservas de glucosa y emplean las grasas como fuente de energía mediante procesos metabólicos más lentos. Según Mattson, los estudios analizados indican que este cambio mejora la regulación de la glucemia, aumenta la resistencia al estrés oxidativo y disminuye la inflamación.

En su artículo de revisión, Mattson advierte que los resultados de cuatro estudios, tanto con animales como con personas, revelaron que el ayuno intermitente también reduce la presión arterial, la lipidemia y la frecuencia cardíaca en reposo. Añade que los hallazgos apuntan a que el ayuno puede modificar factores de riesgo que se asocian a la obesidad y la diabetes.

El ayuno intermitente pros y contras Shutterstock

“De dos estudios realizados por el University Hospital of South Manchester NHS Foundation Trust, en el que participaron 100 mujeres con sobrepeso, se dedujo que, en comparación con las pacientes del subgrupo que siguieron la dieta con limitación calórica, aquellas que siguieron la dieta 5:2 no solo bajaron la misma cantidad de peso que las otras, sino que obtuvieron mejores resultados en la prueba de sensibilidad a la insulina y al reducir la grasa abdominal”, destaca la universidad.

Otros estudios indicaron recientemente que el ayuno intermitente también aporta beneficios al cerebro. En abril, por ejemplo, la Universidad de Toronto realizó un ensayo clínico multicéntrico en el que participaron 220 adultos sanos con peso normal.

Los participantes siguieron una dieta con limitación calórica durante dos años y, tras someterse a una serie de pruebas cognitivas, se descubrió que su memoria había mejorado. “Está claro que aún se necesitan más investigaciones que ratifiquen el efecto del ayuno intermitente sobre la memoria y el aprendizaje”.

De confirmarse, esta dieta puede ser una herramienta médica para prevenir la degeneración neuronal y la demencia senil”, afirma Mattson. A su vez, reconoce que la ciencia aún no entiende a fondo los mecanismos biológicos del cambio metabólico y advierte que algunas personas no podrían adherirse al régimen de ayunos. No obstante, alega que con paciencia y bajo un control médico adecuado, la mayoría podría incorporar esta dieta en sus vidas.