Cómo limpiar una mesa de mármol sin que se arruine

Las superficies de mármol, ya sea en una cocina, baño o comedor, aportan un toque de sofisticación al ambiente. Sin embargo, pocas personas conocen que se trata de un material delicado, poroso y sensible a rayones, así como también a productos abrasivos. Por eso, su limpieza y mantenimiento requieren atención diaria y algunas precauciones clave para que permanezca intacto durante años.

Para conservar la mesa de mármol como el primer día, lo ideal es realizar una limpieza suave pero constante cada dos o tres días. Un paño húmedo, con agua tibia y unas gotas de detergente neutro o jabón blanco, es más que suficiente. Lo importante es evitar productos agresivos, como limpiadores multiuso con amoníaco o vinagre, ya que pueden corroer el material. Las esponjas abrasivas también están prohibidas, porque pueden generar rayaduras permanentes.

El mármol es un material muy propenso a rayarse (Foto: FreeP¡CK)

Una vez que se haya realizado la limpieza superficial, es importante pasar un trapo seco para evitar marcas de agua o la creación de hongos, en especial en los bordes donde es difícil después eliminar a estos microorganismos.

¿Cómo limpiar el mármol si derramo una bebida?

El mármol absorbe los líquidos con facilidad. Por eso, si se derrama café, té, vino o jugo, lo fundamental es limpiar la mancha de inmediato con agua tibia y jabón. Cuanto más rápido se actúe, menor será el riesgo de que el líquido penetre y deje una huella permanente.

Para manchas más persistentes, como puede ser la grasa o el aceite, se puede aplicar una pasta casera de bicarbonato de sodio y agua. Solo se debe colocar una capa sobre la zona afectada, dejar actuar entre 15 y 30 minutos y retirarla con un paño húmedo. Como recordatorio clave, siempre se debe secar bien al finalizar cualquier manipulación del mármol por los inconvenientes mencionados anteriormente.

¿Cómo preparar un limpiador casero para superficies de mármol?

¿Cómo cuidar el mármol de posibles rayones?

Aunque parezca una obviedad, nunca se debe cortar directamente sobre una mesa de mármol. Usar tablas de cocina para evitar rayones, así como posavasos para prevenir manchas por bebidas frías o calientes. También es recomendable usar individuales o cubreplatos debajo de fuentes y platos calientes, ya que el calor puede dejar marcas permanentes.

Muchas veces el comedor se transforma en oficina o espacio de tareas escolares, lo ideal es evitar que los chicos pinten, escriban o jueguen sobre una mesa de mármol. Lo mismo ocurre con los adultos que usan el espacio como escritorio improvisado. El contacto con lápices, carpetas, notebooks y otros objetos puede generar rozaduras o manchas difíciles de remover con el paso del tiempo.

A la hora de utilizar productos químicos se recomienda asistir a centros especializados de venta o leer con detenimiento las instrucciones de su uso. Si, aun así, no se está seguro de que el líquido no dañe el mármol, lo más recomendado por los expertos es probarlo primero en una zona poco visible, como puede ser la parte de abajo de la mesa. Si después de algunos minutos no se genera ninguna reacción en el material, se puede continuar utilizando sobre el mármol.