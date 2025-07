Cuál es la forma correcta de reírse por escrito, según la RAE

En la era digital, donde la comunicación escrita se transformó, expresar emociones a través de mensajes de texto plantea interrogantes. Una de ellas, quizás trivial pero no menos curiosa, es cómo representar la risa por escrito. ¿Es correcto el extendido “jajaja”, o existe una forma más precisa según las normas del idioma español?

Contrario a lo que muchos creen, la forma correcta de reírse por escrito incluye comas y la letra "j" Shutterstock

¿Cómo se escribe la risa según la RAE?

La RAE precisó que la forma correcta de representar la risa por escrito en español es “ja, ja, ja”, con comas entre cada repetición y se utiliza siempre la letra “j”.

Según explicó la RAE en sus recomendaciones lingüísticas, lo indicado es escribirlo de esa manera porque esta forma reproduce adecuadamente la prosodia de la risa, en la que cada elemento tiene acento propio. Por el contrario, formas compactas como “jajaja” representarían la pronunciación llana [jajája], que no refleja fielmente la forma natural de reír en el habla.

¿Por qué “ja” y no “ha”?

La institución también recordó que las onomatopeyas, aunque buscan imitar sonidos, no son una reproducción exacta de estos y pueden variar según el idioma. En español, se fijó convencionalmente el uso de la interjección “ja”, escrita con jota, y no “ha”, forma típica en lenguas como el inglés o el francés, donde la letra “h” sí tiene valor fonético. En español, salvo en préstamos, la “h” no representa sonido alguno.

¿Cuántas veces se debe repetir el “ja”?

La RAE indicó que esta interjección se utiliza usualmente en secuencias de al menos tres repeticiones (“ja, ja, ja”) para reflejar una risa normal. Usarlas solo una o dos veces puede transmitir ironía, incredulidad o burla: “Ja, ja. No te lo crees ni tú”.

El "ja" debe repetirse al menos tres veces Shutterstock

¿Existen otras variantes además del “ja”?

Además del clásico “ja”, existen otras variantes como “je”, “ji”, “jo” y “ju”, que pueden expresar distintos matices emocionales como la risa irónica, malvada o sarcástica.

Ejemplos literarios citados por la RAE incluyen:

«Por poco no se ahogaron, je, je, je» (Alfonso Sastre).

«—Jo, jo, jo —cloquea» y «—Ji, ji, ji —se burla la mujer» (Javier Tomeo).

¿Es necesario usar comas en contextos informales?

En contextos formales o literarios, lo correcto es usar comas para separar cada repetición. Esta práctica, sin embargo, es poco común en la comunicación digital, donde priman la rapidez y la economía del lenguaje.

Como señala la BBC, escribir “ja, ja, ja” exige más tiempo que teclear una secuencia continua de letras como “jajaja”, por lo que esta última se popularizó en medios informales.

En contextos informales se debe separar con una coma cada repetición Shutterstock

¿Cuándo se puede escribir “jajaja” todo junto?

En el caso de que la risa se usa como sustantivo, sí puede escribirse como una sola palabra (“jajajá”), en cuyo caso debe llevar tilde por ser una palabra aguda terminada en vocal. También es válido su uso en plural: “jajajás”.

¿Cómo se ríen en otros idiomas?

La forma de escribir la risa varía significativamente según el idioma. En inglés se prefiere “hahaha”, mientras que en francés es usual abreviar con “mdr” (mort de rire). En portugués, especialmente en Brasil, se usa “kkkkkk” o “rsrsrs”. En japonés se repite la letra “w” (de warai, risa), y en tailandés se escribe “555555”, ya que el número 5 se pronuncia “ja”.

Estas diferencias muestran cómo la risa escrita, aunque universal en intención, está sujeta a convenciones lingüísticas propias de cada lengua. En español, al menos según la RAE, reírse correctamente es cuestión de poner comas: “ja, ja, ja”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.