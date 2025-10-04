Cómo sacar las manchas de maquillaje de la ropa

Las manchas de maquillaje en la ropa son un problema muy común, especialmente cuando se trata de bases líquidas, labiales o polvos compactos que rápidamente penetran en las fibras de la tela.

Muchas veces, al intentar limpiarlas, solo se logra que la mancha se extienda o quede marcada permanentemente. Por ello, es importante conocer los mejores trucos caseros y productos adecuados para quitar manchas de maquillaje de manera eficaz y sin dañar las prendas.

Existen varios trucos caseros para quitar las manchas de maquillaje de la ropa

¿Cómo quitar manchas de maquillaje en la ropa?

Para combatir cualquier tipo de mancha, la clave está en actuar rápido y elegir el método adecuado según el tipo de maquillaje y la tela. De esta manera, podrás disfrutar de tu ropa siempre limpia y fresca, sin preocuparte por esos pequeños accidentes de maquillaje.

El detergente de cocina es un aliado en estos casos

Detergente líquido para cocina

Un truco eficaz es aplicar unas gotas de detergente líquido directamente sobre la mancha, frotar suavemente con un cepillo de cerdas suaves y enjuagar con agua fría. Evita el agua caliente, ya que puede fijar el pigmento en la tela.

El concentrado que se usa para quitar la grasa, también puede retirar las manchas de la base de maquillaje.

Agua micelar

El mismo producto que usas para desmaquillarte puede ayudarte a eliminar manchas de maquillaje en ropa delicada. Aplica agua micelar sobre un algodón y frota suavemente la mancha hasta que desaparezca.

Alcohol isopropílico

Ideal para manchas de labial o delineador. Humedece un paño limpio con alcohol isopropílico y da pequeños toques sobre la mancha. Luego lava la prenda de forma habitual.

Bicarbonato de sodio

El bicarbonato actúa como blanqueador natural. Mezcla bicarbonato con un poco de agua hasta formar una pasta y aplícala sobre la mancha. Deja actuar 15 minutos y enjuaga con agua fría.

El bicarbonato de sodio es un blanqueador natural Getty Images

Toallitas desmaquillantes

Si la mancha es reciente, una toallita desmaquillante puede ser tu mejor aliada. Solo pasa suavemente la toallita sobre la zona afectada y después lava la prenda como de costumbre.

Consejos para evitar dañar la ropa

Siempre trata la mancha lo antes posible para evitar que se adhiera a la tela.

Hacé una prueba en una zona pequeña de la prenda antes de aplicar cualquier producto.

Lava con agua fría y evita usar la secadora hasta que la mancha desaparezca por completo.

Para prendas delicadas, como seda o encaje, lo mejor es acudir a una tintorería profesional.

Por Dann Silva