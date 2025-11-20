Cuál es el error que cometen las mujeres de más de 60 años al usar secador de pelo

El paso del tiempo transforma todo nuestro cuerpo y el cabello no es la excepción. A los 60 años, muchas mujeres notan que su melena se vuelve más porosa, pierde densidad, se reseca con facilidad y se quiebra ante la mínima agresión.

Según estilistas especializados en cabello maduro, el error más común que cometen las mujeres mayores de 60 al secarse el pelo es usar temperaturas demasiado altas y acercar el secador en exceso a la fibra capilar. Es un gesto automático, casi inconsciente, pero se convierte en el principal responsable del frizz, la opacidad y la rotura que tantas mujeres observan frente al espejo.

El protector térmico es uno de los productos más recomendados para cuidar el cabello antes de secar o planchar el mismo (Foto: FreeP¡CK)

¿Por qué el calor excesivo daña más el pelo después de los 60?

Con la edad, el cabello pierde queratina, se vuelve más fino y delicado. La cutícula, que es la capa protectora que recubre cada hebra, se abre con mayor facilidad y tolera menos las fuentes de calor. Cuando el secador se utiliza al máximo de su potencia o se aplica demasiado cerca del cuero cabelludo:

La fibra capilar se reseca de manera acelerada.

Aumenta la fragilidad y las puntas abiertas.

El cabello pierde brillo y elasticidad.

El frizz se vuelve incontrolable.

Además, un paso que muchas mujeres pasan por alto es el de utilizar protector térmico. Este producto crea una barrera que reduce el daño. Desde la Fundación Fass, dedicada al bienestar femenino, remarcan la importancia de limitar el uso de herramientas que generen calor directo en el cuero cabelludo.“Plancha, rizador y secador pueden causar puntas abiertas y sequedad si no se usan correctamente. Siempre es necesario aplicar un termoprotector y preferir técnicas de peinado sin calor para disminuir la agresión diaria”, explicaron.

¿Cómo secar el pelo correctamente?

También aconsejan regular el secador a una temperatura media y mantener una distancia mínima de 15 a 20 centímetros del pelo, moviéndolo constantemente para evitar que una zona reciba calor directo por demasiado tiempo.

Pero el secado no es el único momento clave en la rutina capilar. Según Fundación Fass un buen cuidado integral puede transformar la apariencia del cabello:

Higiene adecuada: usar champús suaves y acondicionadores hidratantes; evitar el agua muy caliente; enjuagar bien para eliminar residuos.

usar champús suaves y acondicionadores hidratantes; evitar el agua muy caliente; enjuagar bien para eliminar residuos. Nutrición capilar: incorporar alimentos ricos en vitaminas, minerales, proteínas y omega-3 para fortalecer el pelo desde adentro.

incorporar alimentos ricos en vitaminas, minerales, proteínas y omega-3 para fortalecer el pelo desde adentro. Corte regular: cortar el pelo para eliminar puntas abiertas y favorecer la salud general del cabello. Un buen corte también aporta movimiento y rejuvenece el rostro.

Además de los cuidados específicos del pelo, existen hábitos cotidianos que influyen directamente en la salud del cabello y potencian cualquier rutina:

Mantener una dieta equilibrada e hidratarse correctamente . Una alimentación rica en frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables aporta los nutrientes necesarios para fortalecer la piel y el cabello. Beber suficiente agua a lo largo del día también es clave para mantener la hidratación desde adentro.

. Una alimentación rica en frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables aporta los nutrientes necesarios para fortalecer la piel y el cabello. Beber suficiente agua a lo largo del día también es clave para mantener la hidratación desde adentro. Descansar lo suficiente. El sueño cumple un rol esencial en los procesos de reparación celular. Dormir entre 7 y 9 horas por noche permite que tanto la piel como el cabello se recuperen del estrés diario. Crear una rutina de sueño estable y un ambiente tranquilo, oscuro y silencioso favorece un descanso profundo y reparador.