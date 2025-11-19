El “Dragón de nieve”, el impresionante tren bala que inauguró China para impulsar el turismo de esquí

China inauguró el revolucionario tren bala llamado CR400BF-GZ Fuxing, más reconocido por el público local como “Dragón de Nieve”. El objetivo de esta maquinaria es optimizar el acceso a la estación de esquí Jilin Beidahu, una de las bases más importantes para los practicantes de deportes extremos en el país asiático.

La implementación de este servicio público expone un cambio logístico radical para los turistas y nativos de la zona. Es que el trayecto terrestre, que previamente superaba las tres horas promedio en llegar a la estación de esquí, se reduce ahora a 50 minutos.

El tren bala chino que conecta a los usuarios con una de las pistas más importantes de esquí de Asia

La reducción de dos horas de recorrido en un día convierte al “Dragón de Nieve” en un transporte muy útil para los esquiadores, quienes perdían demasiado tiempo en los trayectos, viéndose perjudicada su actividad.

Esta formación luce por su diseño de alta velocidad y practicidad al ser la única en el mundo capaz de mantener velocidades constantes de 350 kilómetros por hora bajo las rigurosas condiciones climáticas de la zona, donde la nieve y las temperaturas heladas complican los caminos.

El interior del tren cuenta con asientos de vanguardia

Identificado con las letras ‘G’ y ‘Z’ por su adaptación a climas fríos y condiciones extremas, fue construido con materiales herméticos que garantizan la impermeabilización y evitan la entrada de aire gélido o nieve en su interior. Para asegurar su operatividad, incorpora depósitos de agua climatizada debajo de las puertas corredizas y un sistema de calefacción previniendo la congelación que llega desde el exterior con temperaturas bajo cero.

Cómo se construyó y qué comodidades brinda

Uno de los grandes dilemas que debieron resolver los ingenieros y profesionales que participaron en este proyecto es cómo trazar todo el tendido ferroviario para conectar a la población con la estación de esquí. Según se conoció, el 77% de las vías fueron construidas sobre puentes y en interiores de túneles.

Los ingenieros pudieron superar la complejidad geológica y el frío extremo utilizando materiales y equipos de instalación específicamente desarrollados para estas condiciones.

Beidahu es una de las pistas más importantes de esquí en China

El diseño interior de los vagones está pensado enteramente para el usuario de deportes invernales, incluyendo espacios de almacenamiento destinados exclusivamente a equipos de esquí y snowboard que ocupan un lugar considerable dentro de la formación.

La cabina del conductor del tren bala chino

Además, la formación garantiza una conexión a internet ininterrumpida, contando con señal de internet 4G y 5G a lo largo de toda su extensión, gracias a una red de comunicaciones reforzada para soportar vendavales y temperaturas extremas que pueden obstaculizar la señal en varios tramos inhóspitos.

Como medida de control de fallos, cada tren incluye en su tripulación un equipo de cinco mecánicos especializados, quienes realizan inspecciones rutinarias y chequeos de avanzada antes de que la formación salga con destino a Jilin Beidahu. Como parte de la comitiva de cada viaje, hay conductores y azafatos/as que brindarán toda la información necesaria.

Este proyecto llega en un momento de auge para el turismo invernal chino: durante el periodo de noviembre de 2024 y marzo de 2025, la provincia de Jilin —que alberga la considerable cantidad de 68 estaciones de esquí— recibió, alrededor, de 170 millones de turistas.