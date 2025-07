Cuál es el significado de comerse las uñas, según la psicología

Para muchas personas es incontrolable comerse las uñas; un accionar conocido científicamente como onicofagia que aparece en situaciones de nervios, de aburrimiento, de estrés, mal humor e incluso como una forma inconsciente antes de dormir o cuando se estudia. Aunque en los niños puede ser mucho más frecuente, entre los siete y diez años de edad, es motivo de consulta clínica y psicológica cuando trasciende a la adolescencia o a la adultez.

Según el portal TOC Argentina: “Se denomina onicofagia a la conducta crónica y repetitiva de morderse las uñas y/o cutículas“. Este trastorno puede causar daños en los dedos, dientes y las uñas mismas, lo que causa infecciones y da un aspecto desagradable a las manos. Pero esta forma de lastimar una parte del cuerpo también trae consecuencias psicosociales, ya que las personas adultas que no pueden controlar la onicofagia suelen tener baja autoestima, vergüenza y evitan hablar sobre el tema en público.

Además, para superarlo, en muchos casos, este trastorno necesita una atención profesional multidisciplinaria, que incluye psicólogo, psiquiatra, odontólogos o dermatólogos.

La onicofagia, que a menudo produce daños visibles en las uñas de las manos, las cutículas y la piel circundante (imagen ilustrativa) Oksana Fishkis

Otra de las voces autorizadas que habló sobre esta problemática fue el creador de contenido en TikTok @contenidomedico.bruno, un médico graduado de la Universidad Nacional de Rosario. “Algunos estudios han encontrado una relación entre la onicofagia y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), también se lo relaciona con el trastorno de ansiedad y en algunos casos más graves con depresión”, reveló el especialista respecto a los problemas que podrían estar detrás de este comportamiento compulsivo en algunos individuos.

“Esto también puede generar complicaciones clínicas. El comerse las uñas y lastimarse aumenta la probabilidad de que haya infecciones a nivel de los dedos. Esto es porque con la mano tocamos prácticamente todo y mucho de eso que tocamos está contaminado y sucio”, remarcó el doctor sobre las graves consecuencias médicas que puede traer la conducta.

“Comerse las uñas no es un comportamiento normal y sano. Sería bueno que si te comes mucho las uñas y te lastimas consultes con un profesional de la salud para que te pueda ayudar y encontrar la raíz de por qué te comes las uñas”, recomendó el especialista a sus seguidores.

Un médico explicó las consecuencias médicas de comerse las uñas

¿Cómo prevenir comerse las uñas?

Aunque para aquellas personas que padecen la onicofagia es casi imposible resistirse a comerse las uñas, el portal Psychology today enumeró algunas acciones que pueden aminorar la ansiedad que genera privarse de morderse los dedos.

Remedios caseros . Muchas veces se escucha decir a las madres y abuelas: “Te voy a poner pimienta para que no te comas más las uñas”. Aunque pueda parecer algo alocado, colocar productos de sabor amargo en las uñas, ayuda a muchos mordedores a dejar de hacerlo.

. Muchas veces se escucha decir a las madres y abuelas: “Te voy a poner pimienta para que no te comas más las uñas”. Aunque pueda parecer algo alocado, colocar productos de sabor amargo en las uñas, ayuda a muchos mordedores a dejar de hacerlo. Barreras bloqueadoras de contacto entre uñas y dientes. Puede utilizarse guantes, medias y dispositivos de retención o de placa para morder, para evitar el contacto de los dientes con las uñas.

En los casos más graves es recomendable realizar una consulta psicológica y clínica para poder conocer el desencadenante de este accionar. Muchas veces estos individuos necesitan de medicación específica para evitar tocar sus manos y lastimarlas.