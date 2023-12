escuchar

Convertirse en millonario seguro no es una tarea sencilla, pues muy pocas personas lo logran. Sin embargo, de acuerdo con varios libros, hay ciertos hábitos que las personas más ricas del mundo tienen en común. Hicimos un listado para que usted los observe y verifique si tiene algún rasgo.

Esta recopilación fue hecha por ABC y se basó en Million Dollar Habits de Brian Tracy; El millonario de al lado, coescrito por Thomas J. Stanley y William D. Danko; y Los hábitos de los ricos de Tom Corley.

Indican cuáles son los cuatro hábitos que hacer para conseguir una fortuna (Foto Pexels)

¿Cómo convertirse en un millonario?

1. Adiós al azar

Lo primero que estopa dentro de su lista es que no dejan nada al azar. Saben que tener dinero es decisivo: “El 94% de los millonarios que ha entrevistado no apuestan”, se dijo como ejemplo. Eso significa que no arriesgan su patrimonio en cualquier cosa, ni en negocios que no están seguros de que funcione.

Cuidar de la fortuna es fundamental Foto Pexels)

2. Hacer equipo

En segundo puesto, está el hecho de que hacen equipo con sus adversarios, en lugar de verlos como un enemigo. Para ellos es fundamental rodearse de gente con la misma mentalidad y trabajar en conjunto. Su teoría es que casi nadie se hace millonario sin un poco de ayuda o compañía.

3. Paciencia

Brian Tracy consideró en su título que tener paciencia es un factor clave para prosperar. Desde su visión, no hay motivo para desesperarse cuando los resultados no llegan rápido. Él es fiel creyente de que las grandes fortunas se construyen poco a poco.

4. Discreción

(Foto Pexels)

Como cuarta prioridad está el hecho de ser reservado con sus planes, no contárselos a cualquier persona. Además, nunca hay que buscar el respaldo social porque podría entorpecer sus planes. Al mismo tiempo, no es necesario intentar aparentar o exhibir lo que posee, según Tom Corley.