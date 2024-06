Las mejores ideas para sustituir el cilantro en la comida

Escuchar

Recientemente, en algunos lugares el precio del cilantro subió casi cinco veces. Si esta hierba no puede faltar en tu cocina, pero querés ahorrarte unos pesos, te contamos cinco ideas para sustituirlo de la mejor manera.

Seis ideas para sustituir el cilantro en la comida

Perejil

Cebolla y cilantro bien picados es la dupla por excelencia de cualquier puesto de tacos. Una buena manera de sustituir la hierba es con el perejil. Es probable que percibas las notas más herbales y menos pronunciadas a diferencia del cilantro, pero brindará una frescura a cualquier taco. Será el nuevo mejor amigo de cualquier taquería.

Eneldo

Esta es una hierba que suele acompañar filetes de pescado como el salmón ahumado. Podés usarla para acompañar varias de tus recetas, ya que aportará notas herbáceas y un poco cítricas a tus platillos. Si sos de los que les pone cebolla y cilantro a tus tacos de camarón, prueba añadiendo eneldo. También va bien en sopas y ensaladas

Estragón

Esta hierba bastante utilizada en la cocina europea y asiática aporta un sabor dulce y anisado, por lo que va bien con carnes rojas o pollo. Además, es ideal para usarse como sustituto del cilantro en salsas que suelan acompañar estos platillos. Por su versatilidad puede potenciar recetas dulces y saladas.

Menta

No tengas miedo de utilizar hierbas profundamente aromáticas en tu cocina, la menta no solo aportará mucho olor, sino también un sabor particular. Para guisados como los tacos te recomendamos usarla fresca para sentir el toque herbal, si no te acostumbras al aroma, puedes reducirlo con unas gotas de limón. Por otro lado, se lleva bien con humus de garbanzo o sopa de lentejas.

Semilla de cilantro

Si te gusta el cilantro y no querés perder su sabor, en vez de utilizar la hierba podés optar por su semilla, la cual sigue conservando gran parte de sus atributos aromáticos. Molila, primero, para usarla en salsas verdes o para condimentar la carne. Podés usarla para cocinar o aromatizar.

Con estas ideas, podrás sustituir el cilantro con facilidad. Recordá que el consumo local es indispensable para una economía redonda, donde se valore el trabajo de los productores, campesinos y agricultores. Una buena idea, también, es planar cilantro en casa.

El Universal (México)