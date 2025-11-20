Cuáles son los tres colores que utilizan las personas auténticas, según la psicología

El campo de la psicología está en constante evolución al analizar las conductas y la personalidad de las personas. Una de las investigaciones recientes refiere a cómo ciertos colores influyen y reflejan los comportamientos de los individuos ante diferentes situaciones de la vida.

Especialistas en el área señalaron que existen tres colores específicos, frecuentemente asociados con personas que tienen un estilo autentico, coherente y sincero con el prójimo.

La elección de un color puede significar mucho más que una cuestión de estilo

El análisis global de los psicólogos subraya que, aunque la autenticidad radica en la coherencia emocional interna, la elección cromática puede ser un indicio más que eficiente para encasillar a una persona.

Cuáles son los tres colores que eligen las personas auténticas

Blanco : este tono claro está vinculado, directamente, con la honestidad y transparencia emocional . Según expertos, el blanco genera una sensación de apertura y comunicación sincera. Esta condición no hace más que resaltar al individuo por sobre otros por la genuinidad y autenticidad.

: este tono claro está vinculado, directamente, con . Según expertos, el blanco genera una sensación de apertura y comunicación sincera. Esta condición no hace más que resaltar al individuo por sobre otros por la genuinidad y autenticidad. Verde : asociado con la naturalidad y la consistencia, el verde refleja equilibrio y transparencia . Desde la perspectiva de la psicología humanista, simboliza el crecimiento y la conexión con la personalidad libre de presiones externas. Además, se destaca su capacidad para ser empático y tener tendencia a forjar vínculos muy cercanos.

: asociado con la naturalidad y la consistencia, el verde refleja . Desde la perspectiva de la psicología humanista, simboliza el libre de presiones externas. Además, se destaca su capacidad para ser empático y tener tendencia a forjar vínculos muy cercanos. Azul: este color transmite paz, introspección y una autenticidad tranquila, que no necesita ser expuesta ante los ojos del resto. Según expertos, existen algunos tonos de azules que expresan serenidad y poseen un estilo emocional equilibrado. También refuerza la sensación de seguridad necesaria para establecer relaciones sinceras.

La incorporación de estos colores en la vestimenta o la decoración del hogar, concluyen los expertos, puede ayudar a proyectar una imagen que esté alineada con la esencia de una persona y promueve la conexión genuina con los demás.

El color azul califica a las personas como tranquilas y auténticas

De esta forma, los tonos blancos, verdes y azules son los colores que seleccionaron los expertos para marcar la diferencia entre la conducta de un grupo de personas, que se diferencian de otras por el mero hecho de tener una preferencia cromática.