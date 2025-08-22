De cafés al aire libre a shows de rock y tango: planes para este fin de semana del 23 y 24 de agosto en la Ciudad

Con la llegada del fin de semana, se abre la posibilidad de cortar con la rutina y regalarse un respiro en la misma Ciudad de Buenos Aires. No hace falta planear un gran viaje para cambiar de aire: basta con recorrer una feria, acercarse a una exposición, dejarse llevar por un recital o simplemente salir a caminar para descubrir rincones distintos. La agenda porteña reúne propuestas para todos los gustos y edades, desde planes gratuitos hasta salidas culturales y escapadas breves, que invitan a disfrutar en soledad, en pareja, entre amigos o en familia, y a mirar la ciudad con otros ojos.

Buenos Aires se consolida como una opción atractiva para quienes buscan disfrutar del fin de semana sin necesidad de trasladarse demasiado. Si bien hay actividades que pueden implicar un gasto mayor, sobre todo en el caso de salidas en grupo o en familia, la ciudad también brinda una gran cantidad de alternativas accesibles para todos los bolsillos. Entre muestras culturales gratuitas, ferias al aire libre y espectáculos con entradas a precios moderados, la oferta es diversa.

Experiencias foodie para recorrer la ciudad

Cafecito BA

Un plan ideal para disfrutar al aire libre en la ciudad BA Capital Gastronómica/Instagram

El aroma del buen café se hace protagonista en una nueva edición de Cafecito BA, que desembarca en las Barrancas de Belgrano con una propuesta ideal para los amantes de esta infusión. Durante dos jornadas, se podrán recorrer 14 puestos de cafeterías porteñas que ofrecerán distintas variedades de café, pastelería y opciones saladas a precios accesibles. Además, el plan se completa con música en vivo, cine al aire libre, juegos y hasta lectura de la borra del café, para disfrutar de un fin de semana distinto en la Ciudad.

Cuándo: sábado 23 y domingo 24 de agosto, de 10:30 a 19 h.

Dónde: Barrancas de Belgrano (Virrey Vértiz y Juramento, Belgrano)

Feria Festiva

Más de 100 emprendimientos de arte, diseño y gastronomía

La Feria Festiva vuelve este fin de semana a Plaza Irlanda con más de 100 emprendimientos para recorrer y disfrutar. La propuesta incluye diseño de autor, arte, música con DJ en vivo, opciones gastronómicas y proyectos creativos y artísticos. Además, habrá actividades, sorpresas y experiencias pensadas para toda la familia. La entrada es libre y gratuita, y la feria se suspende en caso de lluvia.

Cuándo: sábado 23 y domingo 24 de agosto, de 12 a 18 h.

Dónde: Plaza Irlanda (Neuquén, entre Seguí y Donato Álvarez, Caballito)

Descubrí la ciudad con planes culturales

Tango BA Festival y Mundial

Conciertos y milongas para disfrutar el tango en vivo

El Tango BA Festival y Mundial vuelve a la Ciudad con una programación que combina lo mejor de la tradición con las nuevas generaciones del género. Durante más de dos semanas habrá conciertos, orquestas, milongas, espectáculos, actividades especiales y la clásica competencia de baile que convoca a parejas de todo el mundo. Una oportunidad única para disfrutar de la música y la danza que identifican a Buenos Aires en cada rincón del planeta.

Cuándo: del 20 de agosto al 2 de septiembre

Dónde: distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires

Jornadas Borges

Lecturas, talleres y cine debate en homenaje a Jorge Luis Borges Horacio Villalobos - Getty

La Ciudad de Buenos Aires rinde homenaje a Jorge Luis Borges con una semana dedicada a su obra en el marco de la Semana del Lector 2025. Del 19 al 25 de agosto, la programación incluye visitas guiadas, talleres de lectura, cine debate, espectáculos de narración y poesía, y la entrega del Premio Joven Lector, que se realiza anualmente. Una oportunidad única para acercarse a la literatura y celebrar a uno de los escritores más importantes de la Argentina.

Cuándo: del 19 al 25 de agosto

Dónde: distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires

Fin de semana en movimiento

Gran Premio Buenos Aires TC

Adrenalina y velocidad en el Autódromo porteño

El rugido de los motores regresa al Autódromo Oscar y Juan Gálvez con una nueva edición del Gran Premio Buenos Aires. El fin de semana del 23 y 24 de agosto, el Turismo Carretera se adueñará de la pista porteña para disputar la 10ª fecha del campeonato. Una cita imperdible para los amantes de los fierros, que podrán volver a vibrar con la velocidad, la adrenalina y la emoción de ver a sus ídolos en acción.

Cuándo: sábado 23 y domingo 24 de agosto

Dónde: Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Av. Coronel Roca 6902, Villa Riachuelo)

21k de Buenos Aires

Velocidad, energía y emoción para los amantes del running

El Medio Maratón más convocante de la región vuelve a las calles porteñas con un recorrido que promete ser una verdadera fiesta del deporte. El domingo 24 desde temprano, miles de corredores locales e internacionales se darán cita en el circuito más rápido de América, que en su última edición reunió a 25 mil participantes de 32 países. Con un récord de 1:00:24 aún vigente, la expectativa está puesta en si este año se logrará superarlo.

Cuándo: domingo 24 de agosto, 7:30 h.

Dónde: Av. Figueroa Alcorta y Dorrego, Palermo

Conciertos y shows imperdibles en la ciudad

Shine On - Experiencia Pink Floyd

Música y visuales 360° en un show inmersivo único

La experiencia inmersiva dedicada a Pink Floyd llega al Parque de Innovación para ofrecer un espectáculo único. En un domo 360°, once músicos en vivo acompañan al público mientras se relaja en sillones y se deja envolver por la música y los impactantes visuales, creando un viaje sensorial inolvidable. Además, hay un pase especial que incluye una propuesta gastronómica junto a los músicos, para vivir la experiencia de manera aún más completa.

Cuándo: sábado 23 de agosto, a las 16, 18, 20 y 22 h.

Dónde: Parque de Innovación (Av. Udaondo 1003, Belgrano)

Werther

Música, drama y una puesta imperdible en el Colón

El Teatro Colón presenta una nueva producción de Werther, la célebre ópera en cuatro actos compuesta por Jules Massenet con libreto en francés de Édouard Blau, Paul Milliet y Georges Hartmann. Inspirada en la novela epistolar Las penas del joven Werther de Johann Wolfgang von Goethe, esta puesta promete emocionar a los espectadores con su música y dramatismo. Una cita imperdible para quienes disfrutan del arte lírico en su máxima expresión.

Cuándo: domingo 24 y 31 de agosto, 17 h; martes 26 a viernes 29 de agosto, 20 h; martes 2 y miércoles 3 de septiembre, 20 h.

Dónde: Teatro Colón (Cerrito 618, San Nicolás)

Bersuit Vergarabat

Un show lleno de música y energía Diego Paruelo - LA NACION

Bersuit Vergarabat celebra 25 años de Hijos del Culo, su quinto disco de estudio producido por Gustavo Santaolalla, que alcanzó doble platino y dio lugar a himnos de la música argentina como “Desconexión sideral”, “Toco y me voy”, “Negra murguera”, “La bolsa” y “Veneno de humanidad”. El viernes 22 y sábado 23, la banda invita a todos sus fanáticos a disfrutar de un show para cantar y vibrar durante toda la noche.

Cuándo: viernes 22 y sábado 23 de agosto, 19 h.

Dónde: Microestadio de Ferro (Av. Avellaneda 1240, Caballito)

Además de estas propuestas, Buenos Aires mantiene una agenda cultural variada y activa, con opciones que van desde ferias y espectáculos gratuitos hasta obras de teatro y eventos gastronómicos. La ciudad ofrece alternativas para todos los gustos e intereses, y para no perderse ninguna novedad sobre fechas, horarios y precios, conviene consultar el sitio oficial de turismo porteño, donde la información se actualiza de manera constante.