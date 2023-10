escuchar

En las redes sociales circula un video en el que se expone a un tiktoker que supuestamente deja dinero escondido en la calle para adquirir seguidores, pero una vez que deja de grabar, se lo lleva.

Por medio de una cámara de seguridad de un sector comercial en el estado de San Luis Potosí, en México, el engaño del usuario, que tiene más de 15 mil seguidores en TikTok, quedó en evidencia.

El creador de contenido, identificado como Alfredo Lemoine, publica videos en los que hace fonomímica de canciones en tendencia, algunas bromas y clips donde supuestamente regala dinero.

Con la intención de tener más adeptos en su cuenta, el joven afirma dejar billetes “camuflados” en lugares públicos de la ciudad. Allí hace una toma general del sitio, mientras anuncia donde abandonará el dinero.

”El día de hoy me encuentro aquí en plaza fiesta, literal, aquí enfrente donde está Soriana, de este lado está KFC y acá de este están unos locales, una tienda de americanos y cosas así. Aquí donde está la caseta para poder entrar al estacionamiento dejo este billete. Así que si lo encontrás no olvides etiquetarme y darme follow”, dijo el usuario de la red china. No obstante, una vez que finaliza el clip, regresó por el dinero y lo extrajo del sitio donde lo había dejado antes, según la cámara de seguridad de un almacén publicado por una internauta de la misma plataforma social.

Frente al engaño, la mujer afirmó reclamarle al tiktoker en los comentarios del mismo clip, pero este jamás le dio respuesta y simplemente eliminó los mismos, además de restringirlos en todos sus videos. La falsedad de dicho contenido provocó la indignación de varios usuarios que no dudaron en opinar que se trataba de un fraude e incluso se atrevieron a hacer chistes al respecto.

El video se volvió viral en TikTok

“Ese billete ya recorrió todo San Luis Potosí”; “Aquí todos los que fuimos a comentar sus videos de que era un estafador y nos quedamos con las ganas”; “Se pasan de lanza”; Tiene mucha suerte el mismo encontró su dinero”; “Nadie me había engañado tan gacho”, fueron algunos de los comentarios más destacados en la red asiática.