Descubren el campo de fútbol más antiguo del mundo fuera de Inglaterra, lo que cambia la perspectiva sobre su origen

Pese a las versiones de que el origen del fútbol se dio en Inglaterra durante la década de 1860, un nuevo hallazgo por parte del historiador y arqueólogo deportivo Ged O’Brien, podría cambiar esa afirmación por completo. De acuerdo a una carta que se escribió 200 años antes de la fecha -considerada como el nacimiento de la Asociación de Fútbol- se inició en Escocia, específicamente en el pueblo de Anworth.

Para O’Brien, que también es expresidente de la Asociación de Historiadores del Deporte, se deberán reescribir los libros y tener en cuenta que los primeros en jugar al fútbol no fueron los ingleses, sino los escoceses.

El arqueólogo deportivo Ged O'Brien mostró documentos que probarían que el fútbol se originó en Escocia (Fuente: Studio Something/ BBC)

Las primeras pistas llegaron de un conjunto de cartas que el reverendo Samuel Rutherford, ministro de Anwoth Old Kirk, escribió en 1627 y 1638. En ellas relató su consternación porque un grupo de feligreses practicaban un tipo de divertimento los sábados por la tarde en la granja Mossrobin. Al parecer, esto causaba enfado en el religioso, según describió el arqueólogo.

Debido a las reiteradas ocasiones que los hombres dedicaban a este juego, el reverendo intentó prohibirlo y, para ello, colocó una línea de piedras sobre lo que se consideraba la cancha. Un campo plano y cubierto con césped.

En diálogo con el programa A View From The Terrace de la BBC Escocia, O’Brien dijo: “Siempre pensé que el fútbol se jugó en Escocia durante cientos de años. No fútbol de masas, sino fútbol de verdad. Claro que siempre fue muy difícil demostrarlo porque los trabajadores nunca llevaban registros”.

Al mismo tiempo, describió parte del contenido de una de las cartas del reverendo: “Rutherford estaba enfurecido por el hecho de que sus feligreses jugaran al fútbol todos los domingos y, un día, después de predicar, sale para reprenderlos y decirles que, ‘las piedras que lo rodeaban eran testigos de que estaban actuando mal’”.

Así se ve el primer campo de juego escocés desde el aire (Fuente: Studio Something/ BBC)

Para confirmar que esto haya sucedido tal y como lo indican las cartas, O’Brien y su equipo de arqueólogos se dirigieron hasta la granja Mossrobin y descubrieron una línea de 14 piedras que atravesaban el campo plano. Las pruebas del suelo analizado debajo de las rocas sugieren que fueron puestas allí durante la época de la orden de Rutherford.

“Esto respalda la historia de que se colocó una barrera en un espacio abierto. No se trata de control de ganado, ni de agricultura, ni de límites y propiedad de la tierra. Esto no es un muro, es una barrera temporal para impedir que se lleve a cabo un determinado acontecimiento: en este caso el fútbol”, remarcó el arqueólogo Phil Richardson, de Archaeology Scotland.

Los arqueólogos hallaron las rocas que colocó el reverendo en el 1600 (Fuente: Studio Something/ BBC)

De acuerdo a lo que contó el experto, la versión moderna del deporte de masas empezó en 1863 de la mano de un grupo de exalumnos de escuelas públicas de lugares como Eton y Harrow.

Sobre el presunto origen, el arqueólogo hizo un profundo análisis al respecto: “Si jugás al fútbol todos los domingos de cada año y tenés reglas, porque tenés que ponerte de acuerdo sobre las normas, ya que no podías jugar al fútbol violento, porque tenías que trabajar el lunes, así que estabas pensando en tu fútbol, ​​estabas jugando al fútbol normal. Este es el antepasado, el abuelo, del fútbol mundial moderno, y es escocés”.