Dime cómo reaccionás cuando alguien no te contesta un mensaje y te diré qué tipo de apego tenés

Te clavaron el visto. Pasaron diez minutos. Después media hora. Mirás el celular otra vez. ¿Te invade la ansiedad? ¿Pensás que hiciste algo mal? ¿O simplemente seguís con tu día sin darle mayor importancia? La reacción frente a un mensaje sin respuesta no es un detalle menor, la misma puede estar profundamente ligada al tipo de apego que se desarrolló a lo largo de la vida.

El apego emocional es el vínculo afectivo que se construye con las personas más significativas de nuestras vidas durante la infancia, a partir del modo en que nuestras figuras paternas responden a nuestras necesidades. Esa base influye luego en la forma en que cada persona se relacionará en la adultez, en especial en sus vínculos románticos.

De acuerdo con especialistas en psicoterapia, existen cuatro estilos principales de apego: ansioso-ambivalente, evitativo, desorganizado y seguro. Cada uno impacta directamente en cómo se gestionan la cercanía, el conflicto y la comunicación.

Cómo son cada uno de los estilos de apego

Apego ansioso

Si alguien no responde y automáticamente imaginás el peor escenario o pasan frases por tu mente como: “ya no le importo”, “seguro está enojado” o “no soy tan importante para él o ella”, es posible que se tenga un tipo de apego ansioso.

Las personas con este perfil buscan cercanía constante y validación afectiva. Suelen expresar abiertamente lo que sienten, pero también pueden experimentar miedo intenso al abandono. Un mensaje sin respuesta se vive como una amenaza al vínculo.

Apego evitativo

Quienes tienen apego evitativo tienden a minimizar la importancia del silencio. Necesitan espacio y suelen evitar el contacto emocional intenso. Si alguien no responde, pueden pensar “bueno, ya contestará” y seguir adelante sin mayores dramatismos. Sin embargo, esa aparente indiferencia no siempre implica ausencia de emociones. Muchas veces hay incomodidad con la vulnerabilidad y dificultad para expresar lo que realmente sienten.

Muchas personas pueden mostrarse desinteresadas por una respuesta telefónica, pero en realidad sufren la ausencia eugene barmin

Apego desorganizado

Este estilo combina rasgos ansiosos y evitativos. Una persona con apego desorganizado puede pasar de enviar varios mensajes seguidos que reclaman atención a decidir cortar todo contacto como mecanismo de defensa. El silencio del otro activa una montaña rusa emocional que genera un deseo intenso de proximidad y, al mismo tiempo, impulso de alejarse para no sufrir más.

Apego seguro

Quienes desarrollaron un apego seguro suelen manejar mejor la espera. Entienden que una demora no necesariamente implica desinterés y pueden comunicar lo que sienten sin dramatizar ni bloquear. Este estilo favorece relaciones más estables, con buena comunicación y capacidad para negociar conflictos sin que cada situación se convierta en una crisis.

¿Cómo impacta cada tipo de apego en la pareja?

Las personas con apego inseguro, que incluyen el apego ansioso, evitativo o desorganizado, suelen tener más dificultades para regular sus emociones y resolver conflictos. El miedo al abandono, la desconfianza o la dificultad para intimar generan relaciones inestables y un desgaste emocional profundo. En muchos casos, tras vínculos intensos y conflictivos, aparece una etapa de “desintoxicación” afectiva. Sin embargo, si no se revisan los patrones, es probable que las mismas dinámicas se repitan una y otra vez.

Es por eso que detenerse a revisar cómo se reacciona ante pequeñas situaciones, como la falta de respuesta de un mensaje, puede ayudar a comprender inseguridades, mecanismos de defensa y cómo se aprendió a construir los vínculos afectivos, para poder mejorar y tener una relación sana.