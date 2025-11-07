Dónde poner el romero para atraer prosperidad y equilibrio en el hogar, según el Feng Shui

En el mundo del Feng Shui, cada elemento del hogar tiene un propósito y una energía particular, y el romero se destaca como una de las plantas más valoradas por su poder simbólico. Esta hierba, además de ser apreciada por su aroma y sus múltiples usos en la cocina, es vista como un verdadero amuleto natural capaz de atraer bienestar, limpiar las energías del ambiente y potenciar la concentración. Por eso, incorporarla en la decoración no solo embellece los espacios, sino que también contribuye a generar equilibrio en el hogar.

Cabe destacar que, más allá de su aroma agradable y refrescante, el romero tiene la capacidad de elevar la energía de los espacios, algo que ayuda a disipar tensiones y a generar una atmósfera de calma y optimismo. En el Feng Shui, se lo vincula con la vitalidad y la renovación constante, dos aspectos fundamentales para que la prosperidad fluya y se mantenga activa dentro del hogar.

El romero es una planta asociada a la prosperidad y el equilibrio energético (Foto: Redes Sociales)

Aunque suele conocerse principalmente por su uso en la cocina, dentro del Feng Shui el romero cumple un rol mucho más profundo: ayuda a armonizar el entorno y a fortalecer la conexión con la energía vital. Tenerlo cerca simboliza crecimiento, renovación y movimiento constante, tres pilares esenciales para mantener el equilibrio en el hogar.

Para potenciar sus propiedades, se recomienda cultivarlo en maceta y colocarlo en lugares donde reciba luz natural. Algunas personas optan por atarlo con un hilo rojo —símbolo de protección en la tradición china— o ubicarlo en frascos de vidrio que realcen su frescura. Lo más importante es mantenerlo saludable: si el romero pierde aroma o color, conviene reemplazarlo para no interrumpir su flujo energético.

Los mejores lugares para colocar el romero en la casa

Cada espacio tiene un propósito: aprender a ubicarla marca la diferencia rawpixel.com / Monika

En el Feng Shui, la ubicación del romero dentro del hogar no es aleatoria, ya que cada espacio puede potenciar una faceta distinta de la energía positiva. Esta planta, símbolo de protección y claridad, ayuda a armonizar el ambiente y atraer bienestar cuando se coloca en los puntos adecuados. A continuación, las recomendaciones para ubicarlo:

Cerca de la puerta de entrada : colocar una maceta pequeña junto al acceso principal ayuda a filtrar la energía que ingresa al hogar , deja afuera la pesadez y atrae vibraciones más livianas y prósperas.

: colocar una maceta pequeña junto al acceso principal , deja afuera la pesadez y atrae vibraciones más livianas y prósperas. En la cocina : este espacio representa la nutrición y la abundancia. Ubicar el romero cerca de la mesada o la ventana refuerza la idea de un flujo constante de sustento y prosperidad .

: este espacio representa la nutrición y la abundancia. Ubicar el romero cerca de la mesada o la ventana refuerza la idea de . En el área de trabajo o estudio : su aroma estimula la concentración y la memoria. Tener una ramita o planta sobre el escritorio favorece la claridad mental y ayuda a avanzar en proyectos personales o laborales.

: su aroma estimula la concentración y la memoria. Tener una ramita o planta sobre el escritorio y ayuda a avanzar en proyectos personales o laborales. En la habitación: en un rincón, el romero colabora en relajar la mente antes de dormir. Un descanso profundo también es clave para mantener el equilibrio y tomar decisiones más conscientes.

Otros usos del romero para armonizar el hogar

El romero, según el feng shui, tiene la propiedad de expulsar lo negativo del hogar (Fuente: Pexels)

El romero también puede incorporarse de distintas maneras dentro del hogar para aprovechar sus propiedades naturales. Colocarlo en pequeños saquitos dentro del placard ayuda a perfumar la ropa y a mantener alejados la humedad y los malos olores. En forma de infusión, es ideal para baños de descarga energética que contribuyen a liberar el estrés acumulado. Incluso, muchas personas eligen quemarlo como sahumerio para purificar los ambientes y renovar la energía del lugar.

Más allá de estos usos, es importante tener en cuenta que el Feng Shui abarca un enfoque integral: no se trata solo de incorporar elementos, sino también de considerar la disposición del espacio, el equilibrio visual y el valor simbólico de los objetos. La clave está en crear un entorno armonioso que refleje bienestar y serenidad en cada rincón del hogar.