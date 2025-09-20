Cuál es el mejor lado de la cama para dormir y atraer energías positivas, según el Feng Shui
Aunque parezca que no tiene importancia, esto influye en el bienestar; cuáles son los pequeños ajustes en la habitación que pueden traer grandes cambios
- 2 minutos de lectura'
El Feng Shui es una antigua práctica china que se basa en la idea de que el entorno influye directamente en nuestro bienestar. Según este concepto, la disposición de los objetos en su habitación, especialmente la cama, puede afectar la energía y el descanso.
Recomendaciones básicas para atraer buenas energías
Para crear un ambiente armonioso en su dormitorio, los expertos sugieren algunos puntos clave:
- Colocar el cabecero contra una pared sólida: evitar tener la cama bajo una ventana o cerca de puertas. La cama debe estar posicionada de manera que no se alinee con la entrada o la ventana.
- Evitar dormir frente a un espejo: según el Feng Shui, los espejos pueden reflejar la energía vital, lo que interfiere con un descanso tranquilo.
- Cuidado con los baños cercanos: no poner la cama con el cabecero contra una pared que esté en el baño o cerca de tuberías, ya que el movimiento y la humedad pueden afectar negativamente las energías.
Aunque aplicar el Feng Shui en toda su vida puede parecer complicado, pequeños ajustes pueden marcar una gran diferencia, detalles que puede implementar poco a poco.
Desde colocar el cabecero correctamente hasta asegurarse de que ambos lados de la cama sean accesibles, cada detalle ayuda a crear un entorno más equilibrado y lleno de energías positivas.
¿Por qué es importante el lado de la cama?
No se trata solo de comodidad, sino también de cómo influye en el estado mental y físico de cada persona. El Feng Shui recuerda que el espacio personal debe ser un refugio, y un buen descanso es esencial para afrontar los retos del día a día.
*Por Natalia Cárdenas Chaux
Otras noticias de Cómo hacer
- 1
Un grupo de empresarios busca desplazar al “zar de Retiro”
- 2
Fin a la luna de miel de León XIV: surgen los reclamos, las presiones y las críticas de progresistas y conservadores
- 3
Los tres hobbies preferidos por las mujeres con mayor coeficiente intelectual, según la IA
- 4
Así se encuentra la papelera de WhatsApp con archivos y conversaciones