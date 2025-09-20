Cuál es el mejor lado de la cama para dormir y atraer energías positivas, según el Feng Shui

El Feng Shui es una antigua práctica china que se basa en la idea de que el entorno influye directamente en nuestro bienestar. Según este concepto, la disposición de los objetos en su habitación, especialmente la cama, puede afectar la energía y el descanso.

El Feng Shui se traduce como "viento y agua", que son dos elementos esenciales en la vida (Foto: FreeP¡CK)

Recomendaciones básicas para atraer buenas energías

Para crear un ambiente armonioso en su dormitorio, los expertos sugieren algunos puntos clave:

Colocar el cabecero contra una pared sólida : evitar tener la cama bajo una ventana o cerca de puertas. La cama debe estar posicionada de manera que no se alinee con la entrada o la ventana.

: evitar tener la cama bajo una ventana o cerca de puertas. Evitar dormir frente a un espejo : según el Feng Shui, los espejos pueden reflejar la energía vital, lo que interfiere con un descanso tranquilo.

: según el Feng Shui, los espejos pueden reflejar la energía vital, lo que interfiere con un descanso tranquilo. Cuidado con los baños cercanos: no poner la cama con el cabecero contra una pared que esté en el baño o cerca de tuberías, ya que el movimiento y la humedad pueden afectar negativamente las energías.

Aunque aplicar el Feng Shui en toda su vida puede parecer complicado, pequeños ajustes pueden marcar una gran diferencia, detalles que puede implementar poco a poco.

En el Feng Shui, el estado de la habitación influye directamente en la calidad de la energía que circula. Mantener el espacio limpio y ordenado no solo aporta armonía visual, sino que también permite que el chi —la energía vital— fluya (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)

Desde colocar el cabecero correctamente hasta asegurarse de que ambos lados de la cama sean accesibles, cada detalle ayuda a crear un entorno más equilibrado y lleno de energías positivas.

¿Por qué es importante el lado de la cama?

No se trata solo de comodidad, sino también de cómo influye en el estado mental y físico de cada persona. El Feng Shui recuerda que el espacio personal debe ser un refugio, y un buen descanso es esencial para afrontar los retos del día a día.

*Por Natalia Cárdenas Chaux