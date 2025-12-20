Las efemérides del 20 de diciembre incluyen distintos eventos que pasaron un día como hoy, sábado en que el futbolista francés Kylian Mbappé cumple 27 años.

Un 20 de diciembre de 1998 nació en el XIX distrito de París Kylian Mbappé, quien en la actualidad es considerado uno de los jugadores de fútbol más importantes de Francia. El delantero estuvo atravesado por el deporte desde que nació: su padre, Wilfried Mbappé Lottin, es un exjugador de fútbol y entrenador, y su madre es Fayza Lamari, referente del handball en el club AS Bondy de esa localidad francesa, donde Kylian pasó los primeros años de su vida junto a su hermano mayor adoptivo, Jirès Kembo Ekoko.

Más tarde, llegaría el debut con 16 años en el AS Mónaco, que a los pocos años daría a un pase millonario al París Saint-Germain, donde se convirtió en una figura. Además, fue parte del plantel de la selección francesa en la Copa del Mundo en Rusia 2018. En ese contexto, se consagró como campeón del mundo apenas en el comienzo en su carrera, lo que lo convirtió en uno de talentos más prometedores del fútbol en los últimos años. En 2022, obtuvo el título de subcampeón en el Mundial de Qatar, donde la Argentina le ganó al equipo galo por penales. Actualmente, utiliza la camiseta del club Real Madrid.

Efemérides del 20 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1930 – Nace el presentador argentino José Nicolás “Pipo” Mancera.

1948 – Nace el músico e ingeniero de sonido británico Alan Parsons, líder de The Alan Parsons Project.

1956 – Muere el médico argentino Ramón Carrillo.

1968 – Muere el escritor estadounidense John Steinbeck. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura.

1969 – Nace el cineasta uruguayo Israel Adrián Caetano.

1970 – Nace el actor y cineasta estadounidense Todd Phillips.

1973 – Nace la panelista argentina Connie Ansaldi.

1973 – Nace la actriz y conductora argentina Lorena Paola.

1973 – Nace el actor y músico argentino Nicolás Pauls.

1974 – Nace la periodista y conductora argentina María Julia Oliván.

1980 – Nace el exfutbolista y director técnico argentino Martín Demichelis.

1982 – Nace la actriz y cantante argentina Mariela Vitale Condomí, más conocida como Emme.

1983 – Nace el actor y cineasta estadounidense Jonah Hill.

1996 – Muere el astrónomo y divulgador científico estadounidense Carl Sagan.