Tocar la campana puede ser la mejor sensación para expresar la alegría y felicidad de un paciente que haya tenido cáncer, ya que de esta forma celebran el fin de su tratamiento oncológico y, asimismo, le transmiten esperanza y apoyo a otras personas que siguen luchando contra esta enfermedad.

En redes sociales se pueden encontrar diferentes videos de personas viviendo este emocionante momento. Sin embargo, en las últimas horas se volvió viral la grabación de un pequeño niño de Medellín que tocó la campana y aprovechó para agradecerles a todas las personas que lo ayudaron en su tratamiento. Por lo que se puede ver en el clip, está acompañado de sus padres y tiene puesta una corana y una capa roja.

“Primero quiero agradecer a Dios por sanarme y como dice mi mamá: ‘La gloria sea para él’”, introdujo. Mientras el pequeño decía sus palabras, se puede a sus padres llorando. “También le quiero agradecer a todos médicos por ayudarme en este proceso y también al hospital Pablo Tobón por hacer todo lo posible para que este momento sea una realidad”, comentó.

Asimismo, le dedicó unas bonitas palabras a sus padres: “A mi mamá por nunca soltar mi mano. Mi papá también por divertirme siempre en medio de esos procesos”. Por último, le agradeció a todas las personas que lo apoyaron para terminar sus quimioterapias.

El video emocionó a todos en las redes sociales Twitter

Esta grabación se volvió viral en X, anteriormente Twitter, y ahí varios usuarios realizaron comentarios sobre este emotivo momento. “No voy a llorar, no voy a llorar”; “No pensé, llorar tan temprano hoy”; “Se me aguó el ojo”; “Qué belleza, oír un ángel dando su gratitud, que bonito… Dios proteja a los niños de Colombia”; “Que lindo el nene, me hizo llorar”, se lee entre los mensajes más destacados.