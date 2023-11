escuchar

El invierno se acerca en Europa y la llegada de una masa de aire polar indicó que las temperaturas descenderían notablemente en España. Así, el 23 de noviembre, la administración del consorcio de un edificio, en Asturias, ubicado al norte de la provincia, tomó una drástica decisión que desencadenó una oleada de comentarios irónicos e inesperados de los vecinos.

La convivencia entre vecinos, en ocasiones, no resulta del todo fácil. Aunque, si existiera un objetivo común en el edificio, la unión puede surgir más rápido. Los inquilinos de un edificio de Asturias, una provincia ubicada al norte de España, fueron protagonistas de los peculiares comentarios que plasmaron en una comunicación de la administración y dejaron a todos atónitos.

La nota que compartió la administración del consorcio X: @LiosdeVecinos

“Nota informativa: Se informa a todos los propietarios que se va a proceder hoy al encendido de la calefacción”, se leyó en el escrito que se colgó en una de las paredes del edificio, firmado por la administración y con fecha del 23 de noviembre.

Aunque pareciera que se trató de una noticia que llevó la alegría y el alivio a los inquilinos del edificio, también evidenciaron que se hizo esperar. Así, los vecinos inundaron el escrito con insólitos comentarios que plasmaron a modo de ironía. “Ya era hora”, exclamó uno, junto a un dibujo de estrellas fugaces en señal de victoria.

Un usuario se quedó desconcertado X: @Natsun3k0

“Nunca se me arrimó tanto la mujer”, advirtió otro, un comentario que desencadenó la risa de todos sus lectores. “Babayu, faltos”, escribió otro, a modo de insulto. La publicación, que compartió a través de la red social X (exTwitter) el usuario @LiosdeVecinos, superó en una semana más de 57 mil visitas y recibió decenas de comentarios por parte de la incredulidad de los lectores. “Pero, entonces, ¿quieren que la enciendan o no?”, expresó una usuaria desconcertada.

La lapidaria nota en un ascensor que desencadenó una guerra entre vecinos

Las notas en los ascensores son un recurso muy habitual para la comunicación de modificaciones en el edificio entre los vecinos. Aunque, a veces, también pueden ocasionar conflictos entre ellos. Así sucedió con un escrito que advirtió uno de los inquilinos, dirigido a otro por un peculiar motivo y que desencadenó una guerra entre ambos.

“Vecino del 7 C, por favor, pará un poco con tu show sexual diario”, se leyó sobre el papel que pegaron en el ascensor. Y siguió: “Hay gente que quiere descansar. Si no, pagate un telo”. Ante el insólito pedido que se plasmó en la nota del ascensor, el vecino aludido no dudó en responder. “No seas envidiosa. Carnera. Dejá disfrutar, amarga. Firma: 7 C”, apuntó.

El cartel despertó una ola de comentarios de los internautas, quienes estuvieron a favor y otros en contra del vecino que se quejó Twitter

Los usuarios de las redes sociales no pudieron dar crédito del insólito intercambio de palabras que se produjo en el mismo cartel y del que se hizo eco la usuaria de X (exTwitter) @marialuzg_oller. Así, expresaron su desconcierto. “En este edificio, se aburre el que quiere”, señaló uno.

Otro defendió al autor del reclamo. “Me sorprende la gente que no sabe que en un edificio no podés, literalmente, hacer lo que quieras. Se es dueño del departamento, no del edificio entero, y no se aplican las mismas reglas que si tuvieran una casa”, advirtió.

LA NACION