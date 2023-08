escuchar

Dentro de un edificio, las normas de convivencia son claves para el bienestar de todos sus habitantes. Sin embargo, algunas actitudes o actividades suelen irritar a los vecinos, que se ponen en campaña para hacerlo notar, aunque, a veces, eso puede desatar un conflicto aún mayor.

Con la aparición de las aplicaciones tecnológicas, estas historias suelen tener lugar en las redes sociales y ahí es donde se viralizan para que los demás usuarios conozcan algunas circunstancias insólitas que transcurren en los edificios.

En Twitter, una cuenta llamada “Líos de vecinos” (@LiosdeVecinos) mostró cómo en España la administración de un edificio se quejó por las actividades que realizaban los niños en una terraza y generó una fuerte discusión entre los inquilinos y propietarios del lugar.

Un comunicado en un edificio despertó polémicas sobre el comportamiento de los niños en la terraza

En primer lugar, para manifestar la queja, una persona que firmó como “el presidente” decidió redactar un comunicado en su computadora y lo pegó en una pared para que todos los vecinos puedan leerlo.

“Me informan que la azotea se está utilizando para que los niños se pongan a jugar. Esta zona común no está destinada para tal uso y molesta a los vecinos del 4º piso. Rogamos, hagamos un buen uso de las zonas comunes y respetémonos entre nosotros”, sostuvo esta persona.

Con este panorama planteado, la reacción fue inmediata y se plasmó en el puño y letra de una persona que se rebeló ante la orden y dejó escrita la siguiente frase. “No vivimos en un cuartel general. No tienen vida, son muy pesados”, manifestó el vecino, quien no dio a conocer su identidad, pero generó un clima de tensión en el lugar al contradecir la orden inicial de que los niños no pueden usar la terraza como un espacio común para actividades recreativas.

La polémica en un edificio se basó en el comportamiento de los niños en los espacios comunes Monkey Business Images - Shutterstock

Tras este panorama donde las partes no se pusieron de acuerdo en cuanto a la convivencia dentro del mismo edificio, los usuarios en las redes se expresaron sobre el hecho y dejaron su veredicto. Uno de ellos, llamado Cass, intentó desdramatizar la situación: “Si la terraza tiene baranda no se puede montar una fiesta multitudinaria ni poner una pileta, que después se cae el edificio, pero sí se puede jugar”, opinó.

Otros, en cambio, decidieron tomar una postura más inflexible en cuanto al esparcimiento de los pequeños en la propiedad. “Es denunciable”; “Cambio la cerradura de la terraza y se soluciona el problema”; “El que contestó, aparte de ser un mal educado, no tiene ni idea de convivencia y además está generando un problema, ya que una terraza pisable no significa que se pueda jugar en ella, cuando el piso de la misma se esté rompiendo va a ser el primero que se queje” y “Pensá en tener a muchos niños corriendo en tu techo todo el día”, fueron las respuestas más destacadas a una publicación que generó bastante controversia.

