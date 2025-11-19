LA NACION

El curioso motivo por el que recomiendan tirar sal en el inodoro todas las noches

Un truco casero se volvió tendencia por su simplicidad y efectividad; este mineral, combinado con otros ingredientes cotidianos, promete cambiar para siempre el modo en que se limpia el baño

Esta técnica cumple una función clave en la limpieza del inodoro
Esta técnica cumple una función clave en la limpieza del inodoro(Foto: FreeP¡CK)

La limpieza del baño suele ser una de las tareas domésticas más tediosas y menos populares. El uso constante del ambiente, la humedad y la acumulación de minerales dificultan mantenerlo impecable, en especial cuando se trata del inodoro: la pieza sanitaria que más mantenimiento requiere y donde más rápido aparecen manchas, olores y sarro.

En los últimos días, un sencillo truco casero comenzó a viralizarse en portales y redes sociales por su practicidad y por los buenos resultados que promete. Según compartió el sitio Información, la clave está en utilizar un ingrediente que todos tenemos en casa: sal fina. El método, aseguran, ayuda a desinfectar, perfumar y eliminar residuos difíciles sin necesidad de productos costosos.

La sal eliminará el sarro por completo y otros minerales que se adhieren a la superficie (imagen ilustrativa)
La sal eliminará el sarro por completo y otros minerales que se adhieren a la superficie (imagen ilustrativa)(Foto: Creada con IA)

Por qué recomiendan usar sal en el inodoro

La sal tiene propiedades abrasivas y desinfectantes que la convierten en una aliada potente para combatir el sarro y los restos de minerales que se acumulan por el paso del agua. Al combinarla con bicarbonato y aceites esenciales, se obtiene una mezcla aún más efectiva que actúa durante la noche, cuando el inodoro casi no se usa y los ingredientes pueden trabajar sin interrupciones.

La preparación es simple y solo requiere seguir cuatro pasos básicos:

  • Mezclar 250 gramos de sal fina, 250 gramos de bicarbonato de sodio y 25 gotas del aceite esencial elegido (lavanda, cítrico o menta). Los dos primeros limpian y desinfectan; el aceite aporta perfume.
  • Colocar la mezcla dentro del inodoro, distribuyéndola bien por las paredes internas.
  • Dejar actuar toda la noche para que los ingredientes puedan aflojar el sarro y neutralizar olores.
  • A la mañana siguiente, hervir una olla con agua y verterla directamente en el inodoro antes de tirar la cadena.
Algunos expertos en limpieza sugieren hacer este truco tres veces a la semana, pero otros aseguran que al hacerlo diariamente el inodoro se mantiene siempre impecable
Opcionalmente, se pueden agregar algunas gotas de limón para potenciar el efecto antibacteriano y darle un aroma más fresco. El resultado, prometen quienes lo probaron, es inmediato: superficies más brillantes, olor agradable y menos acumulación de bacterias que pueden afectar la salud.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA

