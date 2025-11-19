El curioso motivo por el que recomiendan tirar sal en el inodoro todas las noches

La limpieza del baño suele ser una de las tareas domésticas más tediosas y menos populares. El uso constante del ambiente, la humedad y la acumulación de minerales dificultan mantenerlo impecable, en especial cuando se trata del inodoro: la pieza sanitaria que más mantenimiento requiere y donde más rápido aparecen manchas, olores y sarro.

En los últimos días, un sencillo truco casero comenzó a viralizarse en portales y redes sociales por su practicidad y por los buenos resultados que promete. Según compartió el sitio Información, la clave está en utilizar un ingrediente que todos tenemos en casa: sal fina. El método, aseguran, ayuda a desinfectar, perfumar y eliminar residuos difíciles sin necesidad de productos costosos.

La sal eliminará el sarro por completo y otros minerales que se adhieren a la superficie (imagen ilustrativa) (Foto: Creada con IA)

Por qué recomiendan usar sal en el inodoro

La sal tiene propiedades abrasivas y desinfectantes que la convierten en una aliada potente para combatir el sarro y los restos de minerales que se acumulan por el paso del agua. Al combinarla con bicarbonato y aceites esenciales, se obtiene una mezcla aún más efectiva que actúa durante la noche, cuando el inodoro casi no se usa y los ingredientes pueden trabajar sin interrupciones.

La preparación es simple y solo requiere seguir cuatro pasos básicos:

Mezclar 250 gramos de sal fina, 250 gramos de bicarbonato de sodio y 25 gotas del aceite esencial elegido (lavanda, cítrico o menta). Los dos primeros limpian y desinfectan; el aceite aporta perfume.

Colocar la mezcla dentro del inodoro, distribuyéndola bien por las paredes internas.

Dejar actuar toda la noche para que los ingredientes puedan aflojar el sarro y neutralizar olores.

A la mañana siguiente, hervir una olla con agua y verterla directamente en el inodoro antes de tirar la cadena.

Algunos expertos en limpieza sugieren hacer este truco tres veces a la semana, pero otros aseguran que al hacerlo diariamente el inodoro se mantiene siempre impecable

Opcionalmente, se pueden agregar algunas gotas de limón para potenciar el efecto antibacteriano y darle un aroma más fresco. El resultado, prometen quienes lo probaron, es inmediato: superficies más brillantes, olor agradable y menos acumulación de bacterias que pueden afectar la salud.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA