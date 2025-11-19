Receta exprés: cómo hacer en 15 minutos un plato fresco y abundante para Navidad
Las Fiestas están próximas a celebrarse y en el grupo familiar o de amigos ya empiezan a organizar la cena del 24 de diciembre; aprendé a continuación una receta fácil, de bajo costo y deliciosa
LA NACION
La cena navideña es un momento de reunión y reflexión familiar o de amigos, cuando todos se reúnen para compartir un motivo religioso o tradicional. Si sos de los que quiere tener todo organizado para Noche Buena, en especial el menú, a continuación te sugerimos una receta fácil, rápida y económica para que sorprendas a tus seres queridos.
En 15 minutos: el plato navideño, fresco y económico para la cena del 24 de diciembre
Ingredientes:
- 1 pionono grande.
- 300 g de queso cortado en fetas.
- 300 g de jamón cocido en fetas.
- 1 morrón rojo confitado y cortado en Juliana (tiras).
- 1 tomate asado.
- 2 huevos revueltos.
- Queso crema para untar o mayonesa light.
Paso a paso:
1
Puesta a punto de los ingredientes
- Para asar el tomate, colocalo en una fuente para horno y envialo a cocción con cáscara por 10 minutos a temperatura alta.
- Al mismo tiempo, en una sartén confitá el morrón cortado en Juliana. Para ello, antes de la cocción, añadí un chorrito de aceite de oliva. Cuando el vegetal comience a arrugarse, espolvoreá una cucharadita de azúcar y esperá a que se dore.
- Cuando el morrón esté confitado, limpiá la sartén y sobre ella rompé los dos huevos. Revolvé hasta que se cuezan.
2
Armado del pionono frío
- Estirá el pionono sobre una bandeja y untá sobre la superficie el queso crema o la mayonesa, según tu gusto.
- Colocá las fetas de jamón y cubrí todo.
- Encima agregá las fetas de queso.
- Esparcí el morrón rojo confitado, el tomate asado y el huevo revuelto.
- Enrollá el pionono y conservalo cubierto con un papel film en la heladera hasta el momento de comer.
Tiempo de preparación: 15 minutos.
Tiempo de refrigeración sugerido: 30 minutos.
LA NACION
