Receta exprés: cómo hacer en 15 minutos un plato fresco y abundante para Navidad

Las Fiestas están próximas a celebrarse y en el grupo familiar o de amigos ya empiezan a organizar la cena del 24 de diciembre; aprendé a continuación una receta fácil, de bajo costo y deliciosa

La receta navideña tradicional de la mesa argentina hecha en 15 minutos
La cena navideña es un momento de reunión y reflexión familiar o de amigos, cuando todos se reúnen para compartir un motivo religioso o tradicional. Si sos de los que quiere tener todo organizado para Noche Buena, en especial el menú, a continuación te sugerimos una receta fácil, rápida y económica para que sorprendas a tus seres queridos.

El pionono es un aliado de las Fiestas por su rápida preparación y bajo costo (Fuente: Archivo LN)
En 15 minutos: el plato navideño, fresco y económico para la cena del 24 de diciembre

Ingredientes:

  • 1 pionono grande.
  • 300 g de queso cortado en fetas.
  • 300 g de jamón cocido en fetas.
  • 1 morrón rojo confitado y cortado en Juliana (tiras).
  • 1 tomate asado.
  • 2 huevos revueltos.
  • Queso crema para untar o mayonesa light.

Paso a paso:

1

Puesta a punto de los ingredientes

  • Para asar el tomate, colocalo en una fuente para horno y envialo a cocción con cáscara por 10 minutos a temperatura alta.
  • Al mismo tiempo, en una sartén confitá el morrón cortado en Juliana. Para ello, antes de la cocción, añadí un chorrito de aceite de oliva. Cuando el vegetal comience a arrugarse, espolvoreá una cucharadita de azúcar y esperá a que se dore.
  • Cuando el morrón esté confitado, limpiá la sartén y sobre ella rompé los dos huevos. Revolvé hasta que se cuezan.
2

Armado del pionono frío

  • Estirá el pionono sobre una bandeja y untá sobre la superficie el queso crema o la mayonesa, según tu gusto.
  • Colocá las fetas de jamón y cubrí todo.
  • Encima agregá las fetas de queso.
  • Esparcí el morrón rojo confitado, el tomate asado y el huevo revuelto.
  • Enrollá el pionono y conservalo cubierto con un papel film en la heladera hasta el momento de comer.

Tiempo de preparación: 15 minutos.

Tiempo de refrigeración sugerido: 30 minutos.

