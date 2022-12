Pidió faltar a su primer día de trabajo, no la dejaron y renunció: abrió un debate en TikTok

escuchar

Una tiktoker llamada Talya Godoy compartió un clip en su cuenta de TikTok que generó mucha polémica entre los usuarios. Se trata de una conversación de WhatsApp en donde una trabajadora le pide a su empleadora que la deje faltar a su primer día de trabajo.

“Consulta, yo mañana arrancaba a trabajar ahí. Bueno, ¿te podría pedir permiso para faltar ya mañana? Tengo cosas que hacer, unas vueltas y eso. O si no puedo llegar más tarde, a eso de las doce o la una”, se la escucha decir a la recién contratada. Ante esto, su jefa le respondió que no le podía dar el día libre y le recriminó que, además, ya había faltado a la reunión laboral.

Pidió faltar a su primer día de trabajo, no se lo permitieron y renunció

“Escuchame una cosa, ni siquiera te presentaste a la charla en la reunión del trabajo y ya vas a faltar. No”, dijo. Luego, en relación a la consulta que le había hecho su empleada sobre el tiempo de descanso y si tenía infusiones o comida como beneficio, la jefa aclaró: “Si llegás a mediodía no tenés hora de descanso, no tenés mate, no tenés comida, no tenés nada. Llega derecho a limpiar el piso”. Finalmente, la mujer se da por vencida: “No me sirve el trabajo entonces, nos vemos la próxima. El año que viene capaz y tenga suerte”, le contestó la ya exempleada.

Ante esta actitud, muchos usuarios volcaron indignación hacia la trabajadora, aunque cabe resaltar que solamente se cuenta con información parcial sobre esta relación laboral. “Y la gente que necesita realmente laburar no consigue nada”, “Le faltó preguntar si le podían dar un adelanto”, “No le caigan, todos tuvimos un primer trabajo y no sabíamos donde estábamos parados. Aunque es mucho el audio”, fueron algunas de las frases que se pudieron leer en los comentarios.

Más tarde, la tiktoker compartió una segunda parte de la conversación viral en donde se puede escuchar a la chica preguntar por los beneficios de la vacante en caso de que sí decida quedarse con el empleo. Se centró en el monto de su salario, las vacaciones y el aguinaldo.

Cancelaron su vuelo y se volvió viral al mostrar todo lo que la aerolínea le dio en compensación

La influencer Jun, creadora de la cuenta @veteporelmundo, pasó un momento de “nervios” luego de que perdió su vuelo de conexión a Colombia en el aeropuerto de Múnich, Alemania.

Para ayudarla, la aerolínea le ofreció algunos productos de supervivencia y su experiencia se viralizó: “Hay cosas interesantes, que nunca había visto”, escribió dentro de un video que compartió con sus seguidores en TikTok. De acuerdo con la mujer, no había hoteles disponibles cerca debido a una fuerte nevada. Así que tuvo que dormir en el aeropuerto y abrió su valija para mostrar uno por uno todo lo que se le ofreció para pasar su noche. La bloguera sacó dos botellas de agua, un paquete pequeño de maní, papas fritas y una manta pequeña para dormir. Antes de llegar al último, admitió que no tenía idea de lo que era: “parece como para ir al baño”, expresó.

La tiktoker quedó varada en Alemania y tuvo que pasar la noche en el aeropuerto

En un segundo video de TikTok, la viajera repasó algunos de los productos que la aerolínea le había ofrecido. Finalmente, se decidió a abrir el faltante: “Espero que sea un iPhone o un MacBook”, bromeó frente a la cámara. Ahí fue cuando se dio cuenta de que en realidad era un simple almohadón y agregó: “Ahora ya puedo dormir mejor en el aeropuerto”.

LA NACION