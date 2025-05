Qué significa usar gorra todos los días, según la psicología

La psicología responde hasta preguntas sobre cosas nunca nos habíamos percatado en hacernos; y, en esta ocasión, nos explica qué significa usar gorra todos los días. Pese a que para muchos se trata solo de un accesorio, el uso cotidiano de la misma puede develarnos detalles desconocidos de nuestra personalidad.

Pese a que para muchos se trata solo de un accesorio, el uso cotidiano de la misma puede develarnos detalles desconocidos de nuestra personalidad (AP Foto/Jae C. Hong) Jae C. Hong - AP

Hay varios tipos de gorras y para todos los gustos. Aunque la gran mayoría desconocemos su historia, estas se lucían en la antigüedad como símbolo de estatus social, ocupación o afiliación cultural. Por ejemplo, en la Grecia y Roma antiguas, militares y deportistas las llevaban como complemento de su indumentaria. Pero la popularidad llegó después en los siglos XVIII y XIX, con el uso en la clase trabajadora.

La gorra es un elemento obligatorio en el beisbol (Foto: Archivo)

Las gorras modernas, como las de béisbol, aparecieron recién en el siglo XIX en Estados Unidos, cuando los equipos empezaron a llevarlas como parte de su equipamiento. En la actualidad, este accesorio, diseñado y creado para cubrir la cabeza y proteger los ojos de la luz natural y la luz artificial mediante una visera, es más bien un complemento de la moda trendy. Sin embargo, ¿alguna vez te preguntaste que concepto tiene para los expertos en salud mental?

Según la psicóloga Karen J. Pine, en su libro Mind What You Wear: The Psychology of Fashion (Piensa en cómo te vistes: la psicología de la moda) indica que la forma en que nos vestimos influye en nuestra confianza y en cómo nos proyectamos ante los demás.

El uso de gorras puede responder a una necesidad de expresar la individualidad y afirmar la identidad personal el-universal-(mexico)

En ese sentido, señala que el uso de gorras puede responder a una necesidad de expresar la individualidad y afirmar la identidad personal. Teoría que basa en tres puntos:

Identidad y autoexpresión : las gorras pueden ser una forma de expresar nuestra personalidad, intereses o afiliaciones.

: las gorras pueden ser una forma de expresar nuestra personalidad, intereses o afiliaciones. Control y empowerment (concepto que se relaciona con la capacidad de expresarse y sentirse seguro a través de las elecciones de vestimenta): el uso de gorras puede hacer que las personas se sientan más seguras o en control.

(concepto que se relaciona con la capacidad de expresarse y sentirse seguro a través de las elecciones de vestimenta): el uso de gorras puede hacer que las personas se sientan más seguras o en control. Contextualización social: el significado de una gorra puede variar según el contexto social y cultural.

Por otra parte, un estudio del Colegio de Psicólogos SJ también revela que algunas personas utilizan gorras como mecanismo de defensa, ya que al cubrir parte del rostro, disminuyen la sensación de vulnerabilidad y aumentan la seguridad en sí mismas, especialmente en situaciones de estrés o incertidumbre.

Qué significa llevar el bolso cruzado, según la psicología

Otro de los accesorios que se utilizan diariamente son las carteras. Aunque parezca algo insólito, el cómo se luce tiene también un significado para la psicología. La “psicología del bolso” analiza cómo nuestros hábitos diarios, como el uso de accesorios, reflejan nuestra personalidad y emociones internas. El estilo “crossbody” o “bolso cruzado” es una tendencia popular que puede revelar aspectos interesantes sobre quién lo usa.

Según los expertos, llevar un bolso cruzado puede ser un indicador de que alguien busca protegerse o establecer límites personales. Esta forma de llevar el bolso crea una barrera física que puede reflejar una personalidad cautelosa o reservada, que prefiere mantener distancia hasta sentirse segura en su entorno.

Que una persona lleve el bolso cruzado puede significar que intenta establecer límites personales o protegerse emocionalmente (imagen ilustrativa) Foto: Pexels

Llevar un bolso cruzado también puede ser un reflejo de una personalidad práctica y funcional. Quienes optan por este estilo suelen priorizar la comodidad y la eficiencia sobre la estética, lo que indica una mentalidad enfocada en lo esencial y soluciones prácticas.