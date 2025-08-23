El emotivo reencuentro entre un hombre ciego y su perro guía que había sido robado hace meses

Ángel Santiago, un hombre de 58 años que reside en Chicago, finalmente se reunió con su perro salchicha Bam Bam, el cual había sido robado del patio de su casa hace meses.

La historia fue dada a conocer a través de un grupo de Facebook, donde varios usuarios se unieron para dar con el paradero de la mascota y hacer una recaudación de fondos para pagar un investigador privado.

De acuerdo con lo revelado por los usuarios, el animal llevaba más de una década acompañando al ciudadano, quien fue declarado como una persona legalmente ciega y padece de glaucoma.

El hombre se mostró muy feliz luego de recuperar a Bam Bam (Foto: Redes sociales)

El robo del perro guía desencadenó toda una movilización en las plataformas digitales y las calles de la ciudad, ya que vecinos y amigos repartieron volantes con la fotografía de Bam Bam para ayudar a Santiago con la búsqueda. Sumado a esto, iniciaron una campaña virtual con la que lograron reunir más de 2000 firmas para que las autoridades locales participaran de manera activa en la investigación.

El revuelo por la ausencia del perro salchicha fue tan efectivo que, en los últimos días, los agentes reportaron que dos personas, aun sin identificar, dejaron a la mascota en la recepción de la comisaría en horas de la noche.

Un perro de servicio es un animal entrenado específicamente para ayudar a una persona con discapacidad a realizar tareas cotidianas que, de otro modo, serían difíciles o imposibles (Foto: Redes sociales)

Un microchip hizo posible el reencuentro

Al ver al animal abandonado en las instalaciones de la institución, los uniformados decidieron llamar a la Fundación de Rescate de Perros Callejeros Garrido para que el personal se hiciera cargo.

A pesar de ello, uno de los agentes se dio cuenta de que Bam Bam tenía implantado un microchip, por lo que buscó el número vinculado en Google. Tan pronto como el empleado hizo el rastreo apareció uno de los volantes que difundieron los usuarios en redes sociales.

Con la confirmación, los policías contactaron inmediatamente a Santiago, quien poco después llegó a la comisaría para recoger a su pequeño amigo de cuatro patas.

Algunos medios locales revelaron que tras varios análisis veterinarios, los profesionales pudieron determinar que Bam Bam se encontraba en perfectas condiciones. Por su parte, el cuidador de la mascota expresó que las semanas de ausencia habían puesto aprueba su salud emocional, pero que ahora se encuentra feliz de tenerlo en casa.

Por Stephany Guzman Ayala