Antonela Roccuzzo mostró con quién comparte la cama cuando no está Lionel Messi

Antonela Roccuzzo lleva una vida muy activa y equilibra el cuidado de sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro— con el acompañamiento constante a Lionel Messi en sus compromisos deportivos, sus responsabilidades profesionales con diversas marcas y su rutina de entrenamiento y bienestar personal. Sin embargo, cuando el futbolista está de viaje, ella asume completamente la gestión del hogar. Recientemente, compartió con sus seguidores quién ocupa el lugar de su esposo en la cama cuando él no está presente.

La familia Messi tiene tres mascotas en total y Abú fue la tercera incorporación (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

En sus historias, Antonela mostró a su perro Abú mientras dormía en el acolchado de peluche beige. El can es de raza caniche toy de color castaño y es la tercera mascota que se unió al clan Messi. Cabe destacar que el perro es un fiel compañero de la influencer, ya que en distintas oportunidades compartió fotos y videos junto a él.

Es que el caniche la sigue a todas partes. Unos meses atrás, la modelo mostró al pequeño dentro de su cucha de peluche mientras descansaba tapado. “Mi compañero de gym”, escribió. En la foto se puede observar que el perro dormía muy tranquilo al lado de una mancuerna. Aunque estos animales suelen ser muy activos, Abú estaba muy relajado en compañía de su dueña.

Abú es el fiel compañero de Anto Rocuzzo (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

La familia Messi tiene tres mascotas en total. La primera fue Toby, un regalo que Lionel le hizo a Antonela antes del nacimiento de su primer hijo, Thiago. La segunda fue Hulk, el Dogo de Burdeos que el campeón del mundo suele mostrar en Instagram. Su tamaño lo volvió viral en redes sociales y, aunque fue durante años el protector de la familia, debido a su edad y delicada salud, el futbolista habría decidido dejarlo en Barcelona cuando se mudaron a Estados Unidos, bajo el cuidado de personas de confianza.

Lionel Messi con su perro Hulk Instagram @leomessi

Desde hace tiempo, las mascotas ocupan un lugar central en la vida diaria de una de las familias argentinas más reconocidas a nivel mundial. No obstante, Abú se convirtió en el más cercano a Antonela.