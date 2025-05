El “evangelio prohibido” que desafía todo lo conocido sobre Jesús: qué dice y por qué la Iglesia no lo reconoce

El Evangelio según Tomás es un libro que no está reconocido por la Iglesia y fue descubierto décadas atrás, pero en las últimas horas volvió a captar la atención de los fieles y los curiosos. Es que Nick Di Fabio, especializado en la publicación de libros digitales a través de la plataforma Kindle de Amazon, volvió a poner el tema en cuestión en las redes sociales. "Estuvo enterrado durante 1600 años… y al resurgir, cuestionó todas las enseñanzas de la Iglesia. ¿Por qué se ocultó?“, escribió.

Los textos originales que publicó el creador de contenido (Foto: X @nickdifabio1)

En su hilo en X, el creador de contenido explicó que hay una diferencia fundamental con los clásicos evangelios bíblicos. Este no contiene la historia del nacimiento de Jesús, no hay crucifixión y tampoco resurrección. Se trata solo de 114 enseñanzas crípticas que habrían sido pronunciados por el propio representante de Dios en la Tierra. Según afirmó, algunos historiadores creen que es el registro más antiguo de sus enseñanzas.

El Evangelio según Tomás es el libro que la Iglesia no reconoce (Foto: X @nickdifabio1)

“¿Fue Jesús un liberador espiritual, no solo un mesías?“, ”¿Borraron los primeros líderes las enseñanzas internas para controlar a la masa?“, ”¿Qué más se perdió?“ y ”¿Qué significa que el reino realmente esté dentro?“, fueron las principales preguntas que planteó Di Fabio. Y resaltó que cuando más se lee este texto, más dudas surgen. Incluso aseguró que se mantuvo oculto durante tanto tiempo porque “probablemente devolvía el poder espiritual a las personas y lo despojaba de las instituciones”.

De acuerdo con el medio británico Daily Mail, el texto fue excluido de la Biblia porque refleja la creencia de que la salvación viene a través del conocimiento personal y no a través de la fe. De esta manera, desafía las enseñanzas significativas de la Santa Sede. El mensaje que transmite el evangelio es: “El reino está dentro tuyo… no en edificios, no en rituales”. Esto habría desafiado todo lo que la Iglesia construyó sobre la base de la necesidad de tener sacerdotes, tener templos, predicar la Biblia, la adoración a Dios, las misas, entre otras características, ya que planteaba que todos tenían acceso directo a lo divino al conectar con ellos mismos.

Jesús de Nazaret es considerado el Hijo de Dios y la figura central del cristianismo (Foto: X @nickdifabio1)

Muchas de las citas de Jesús en el libro promueven la idea de que las personas no necesitan una Iglesia, sino solo conciencia interior y autodescubrimiento. Entre las frases más representativas, se destacan: “Parte un trozo de madera y allí estaré yo” y “Quien descubra la interpretación de estas palabras no probará la muerte”. El creador de contenido señaló que estos dichos sugerían que Jesús estaba en todas partes y que el objetivo era la iluminación, no la obediencia.

El Evangelio de Tomás fue hallado junto con una colección de 13 libros antiguos en Egipto en 1945 y representó uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Fue desenterrado por Muhammad al-Samman, un granjero local, quien encontró un frasco que contenía más de una docena de libros de papiro encuadernados en cuero que fueron escritos en griego antiguo. Los otros textos incluían el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad, el Apócrifo de Juan y el Apocalipsis de Pablo. No obstante, ninguno de ellos fue aceptado por el Vaticano.