“Investigar antes de cavar”: desenterraron tesoros de la Revolución Americana en el lugar de una antigua prisión

En Newtown, Pensilvania, los estudiantes de arqueología del Bucks County Community College y el personal del Museo Mercer desenterraron entre el 23 y el 28 de marzo pasado objetos de la Guerra de Independencia en el antiguo terreno del tesoro del condado. Este lugar fue escenario del robo que la banda Doan cometió en octubre de 1781.

Qué encontraron en el antiguo predio del tesoro

Los trabajos se desarrollaron en un terreno ubicado a unos 30 millas (48,28 kilómetros) al noreste de Filadelfia. Ese espacio albergó durante la época colonial la prisión del condado, el juzgado y el edificio del tesoro durante la Revolución Americana, explicó WFMZ.

Clint Flack, especialista en exhibiciones de la Bucks County Historical Society, indicó que entre los hallazgos se encontraba una moneda de cobre holandesa identificada como duit y un penique de Nueva York de 1737.

Además, Flack precisó a Fox News que también aparecieron tres pedernales británicos de la era revolucionaria, usados para encender la pólvora en mosquetes. El equipo recuperó un pequeño juego de llaves, que pudo corresponder a un mueble o a un candado, así como una gran cantidad de porcelana, cerámica, vidrio y otros fragmentos que permanecieron bajo tierra durante más de 200 años.

¿Qué ocurrió en el robo de 1781?

El lugar en el que se encontraron los objetos está ligado al episodio ocurrido en octubre de 1781, tres días después de la rendición británica en Yorktown.

En la época colonial funcionaron allí la prisión, el juzgado y el tesoro Captura de 69News WFMZ-TV

En ese momento, la banda Doan, integrada por cuáqueros leales a la Corona británica, sustrajo del tesoro del condado de Bucks 1200 monedas de plata españolas, 400 coronas francesas y otras sumas de dinero en efectivo. Ese dinero correspondía a impuestos destinados a financiar la Revolución.

Flack explicó que el incidente comenzó en la casa del tesorero John Hart, donde el grupo tomó dinero que aún no había sido depositado y también las llaves del tesoro. Luego, una parte de la banda retuvo a Hart, mientras el resto se dirigió al edificio.

Sobre el ingreso al tesoro, Flack señaló que “la banda abrió la puerta, pero tuvo que forzar un escritorio cerrado, haciendo palanca con cuchillos para abrir los cajones”. Ese mueble forma parte de la colección del Museo Mercer.

El equipo recuperó llaves antiguas y numerosos fragmentos de cerámica y vidrio Captura de Bucks County Community College

¿Cómo fue el trabajo arqueológico en el sitio del tesoro?

Los alumnos de arqueología trabajaron durante una semana en excavar y tamizar la tierra por capas de 10 centímetros de espesor. Matthew Bielecki, arqueólogo y profesor, indicó que “investigaron mucho antes de excavar” y agregó que el equipo consultaba documentación para comprender el sitio antes de intervenir el terreno.

Ese enfoque permitió ubicar el área donde se encontraba el edificio del tesoro. En ese sector apareció la fundación de la estructura, oculta bajo la superficie. Flack sostuvo que el equipo quedó “muy sorprendido” por ese hallazgo y remarcó su buen estado de conservación.

El lugar está vinculado al robo cometido por la banda Doan en 1781 Captura de Bucks County Community College

El edificio del tesoro cumplió otros roles durante la Guerra de Independencia. En los primeros años del conflicto, el lugar se utilizó para almacenar pólvora. Además, hay registros que muestran que soldados del Ejército Continental acamparon en el condado de Bucks.

Según Flack “siempre es importante” comprender la historia de Estados Unidos, “especialmente la de la Guerra de Independencia”. A su vez, el experto vinculó el hallazgo con el 250 aniversario del país norteamericano.