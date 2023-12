escuchar

Una extraña y peligrosa situación se dio en una playa de la India, cuando se advirtió la presencia de unas misteriosas criaturas marinas de color azul que generaron temor y desconcierto. Los Blue Buttons (botón azul) y los Blue Sea Dragons (dragones azules marinos) habitan en las profundidades del océano, escondidos de la vista de todos. No obstante, recientemente, fueron arrastrados hasta la costa y alertaron a la población, dado que son especies venenosas.

Hace unos pocos días se advirtió en las orillas de la playa Besant Nagar, en la ciudad de Chennai, capital de Tamil Nadu, la presencial de cientos de extrañas y llamativas criaturas azules, que si bien resultaron atractivas a los ojos, lo cierto es que eran peligrosas y estaban lejos de su hábitat natural. Aparecieron Dragones azules marinos (Blue sea dragons) y una especie conocida como Botón azul (blue boton), que vive en las profundidades y pican a cuerpos extraños que entren en contacto con ellas. Estos dragones fueron encontrados el 17 de diciembre por Srivatsan Ramkumar, quien reside en la ciudad y trabaja con la Fundación Ambientalista de la India.

Los dragones azules marinos fueron encontrados en la costa (Foto: Srivatsan Ramkumar / The News Minute)

En diálogo con The News Minute, Srivatsan Ramkumar, dijo: “Cientos de ellos llegaron a la orilla entre el Puente Roto y el tramo de playa del templo Ashtalakshmi”. Si bien indicó que varios de ellos estaban muertos, aseguró que algunos que “estaban vivos”.

Pero, ¿cómo llegaron estas criaturas a las orillas del mar y a la playa si viven en las profundidades? Según Prashanth E, Departamento Forestal de Tamil Nadu, Guardia de vida silvestre, esto se debió al ciclón Michaung, que a principios de este mes azotó la costa de Chinnai, dejando al menos 14 muertos. Según se advirtió, el removimiento del fondo del mar es algo común en estos casos y si bien ver dragones marinos azules en la costa no es habitual, pueden ocurrir excepciones, como esta. Lo que se recomendó era “no tocarlos”.

La preocupación central giró en torno a que estas especies marinas son venenosas, por lo cual se temía lo que podría pasar si alguien se acercaba demasiado a ellas. No obstante, VS Chandrasekaran, científico ya retirado del Instituto Central de Acuicultura de Agua Salobre (CIBA), le dijo The News Minute que el veneno que se encontró no era letal. Explicó que los botones azules tienen un mecanismo de ‘hombre de guerra’ y usan sus tentáculos para picar a ‘cualquier cuerpo extraño que entre en contacto’. Es su modo de defenderse.

El botón azul tiene tentáculos y pica a los cuerpos extraños que se acerquen (Foto:Srivatsan Ramkumar / The News Minute)

En cuanto al dragón marino azul, explicó que almacena veneno que consume de otras criaturas y pica a los cuerpos extraños que entran en contacto. “Los pescadores locales se refieren a este tipo de organismos medusas como Sori porque causan irritación de la piel, erupciones y dolor”, subrayó. En este sentido, explicó que los organismos morirían cuando se deshidrataran, puesto que no están aptos para soportar las bajas temperaturas de la costa.

Increíble hallazgo: encuentran un diente intacto de megalodón en la profundidad del Pacífico Norte

Así como aparecen extrañas criaturas en la costa, también se hacen importantes hallazgos en las aguas más profundas. En el marco de una investigación en el Pacífico Norte, cerca de Hawái, un grupo de científicos encontró recientemente un diente de megalodón, una criatura extinta hace millones de años.

El diente de megalodón intacto, una joya para los arqueólogos Historical Biology Pollerspock

Los encargados de este hallazgo fueron los paleontólogos de la Universidad de Wyoming, quienes tenían como objetivo explorar las profundidades marinas del Pacífico Norte gracias a un vehículo operado a distancia llamado ROV. El diente del megalodón, de 3,5 millones de años de antigüedad, que encontraron, mide siete centímetros y se conservó en perfecto estado en el hábitat de este animal. Gracias a que estaba parcialmente fosilizado, los especialistas advirtieron algo sin precedentes: tanto el esmalte como la pulpa esponjosa del interior estaban intactos.

LA NACION