La receta del famoso pudding de banana de una tienda que es furor en Nueva York tras aparecer en Sex and the City

Un negocio de dulces y postres se volvió viral en Nueva York y apareció en la icónica serie de Sex and the City (1998-2004). El producto más famoso en la confitería es el pudding de banana y un influencer detalló su receta.

Cuál es la confitería de Nueva York que aparece en Sex and the City

Se trata de Magnolia Bakery, ubicada en el 1460 6th Ave. de la Gran Manzana, apareció en un episodio de la popular producción estadounidense en el año 2000, en el episodio No ifs, ands, or buts de la tercera temporada. Carrie Bradshaw y Miranda Hobbes, interpretadas por Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon, acudieron para conversar sobre sus novedades personales en una escena y disfrutaron de un café y un cupcake de fresa.

La confitería abrió sus puertas en 1996 y se expandió en la Gran Manzana magnoliabakery.com

Este rincón de Nueva York se convirtió en un ícono de la repostería entre sus habitantes y su fama se trasladó a las redes sociales, con destacados influencers que utilizaron sus canales para resaltar la calidad y originalidad de los productos que vende la cadena.

Una de ellas fue la argentina Ailu Tokman, que visitó el negocio para probar la mítica receta clásica del pudding de banana. “Es una bomba”, expresó en su canal de YouTube, donde conserva más de dos millones de suscriptores.

Por su parte, el influencer español conocido como “El viaje de Iván”, que cuenta con más de 35.000 seguidores en el perfil de la red social, catalogó el postre como “una de las cosas más buenas” que probó en su vida.

Su clásica receta de pudding de banana dio la vuelta al mundo magnoliabakery.com

La primera tienda de Magnolia Bakery abrió sus puertas en 1996, en la intersección entre Bleecker Street y West 11th Street, en el barrio de West Village. Los asistentes, tanto turistas como locales, formaban una fila de más de una cuadra que persiste en la actualidad con los clientes fieles y los nuevos atraídos por su fama.

Receta del pudding de banana de Magnolia Bakery en Nueva York

Este postre se convirtió en un clásico de la confitería y muchos acuden a ella únicamente atraídos por conocer su sabor. La propia firma detalló los ingredientes que posee este dulce:

Pudding de vainilla: leche condensada, azucarada y agua.

Crema de leche espesa y goma de celulosa.

Bananas.

Obleas de vainilla.

Azúcar.

Aceite de soja.

Suero de leche.

Sal y agentes leudantes.

Saborizantes artificiales.

Huevo.

A su vez, el influencer Matthew Merril, quien posee más de 88.000 suscriptores en su canal de YouTube, compartió una receta para preparar una versión de este famoso postre que causa furor en las calles de la Gran Manzana.

Así es la receta del pudding de banana que es famoso en una confitería de Nueva York

Preparación de la mezcla del pudding : combinar una taza y media de agua fría con una lata de leche condensada azucarada, añadir una caja de mezcla instantánea de pudding de vainilla y dejar en la heladera al menos cuatro horas.

: combinar una taza y media de agua fría con una lata de leche condensada azucarada, añadir una caja de mezcla instantánea de pudding de vainilla y dejar en la heladera al menos cuatro horas. Para la crema batida : utilizar tres tazas de crema y batir hasta que se perciban picos firmes, para después incorporarla a la mezcla de pudding.

: utilizar tres tazas de crema y batir hasta que se perciban picos firmes, para después incorporarla a la mezcla de pudding. El ensamblaje: triturar un paquete de galletas Millaway. En un recipiente, colocar las capas de pudding, galletas y bananas, hasta que se consiga la altura que se desee.

Por su parte, la tienda online de Nueva York ofrece seis tazas del clásico pudding de banana y seis galletas del mismo sabor por 84 dólares.